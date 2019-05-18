شكرا لقرائتكم الحريري في افطار السرايا: شركاؤنا في "سيدر" ينتظرون منا المبادرة واتفاق الطائف اعاد تجديد العمل بمفاهيم الشراكة كاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 18 مايو 2019 - اخر تحديث في 18 مايو 2019 / 01:08

اكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ان "اتفاق الطائف اعاد تجديد العمل بالمفاهيم الكاملة للشراكة، لكن الممارسة السياسية تقدم احيانا صورة مشوهة عن الشراكة ونحن نريد ترجمة الشراكة من خلال المؤسسات الدستورية، وتحديدا على طاولة مجلس الوزراء الذي يتصدى بكل مسؤولية للاصلاح الاقتصادي والمالي ولاسباب الهدر في الانفاق العام".



مواقف الرئيس الحريري جاءت في كلمة القاها خلال مأدبة الافطار التي اقامها غروب اليوم (الجمعة) في السرايا الكبيرة في حضور الرئيس ميشال سليمان، ممثل رئيس البرلمان نبيه بري، نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ممثل البطريرك الماروني، المطران بولس مطر، ممثل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، المفتي أحمد قبلان، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، متروبوليت بيروت للروم الأورثوذكس المطران الياس عودة، نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وحشد من الوزراء والنواب والسفراء العرب والأجانب، والقادة الأمنيين والاقتصاديين والإعلاميين وشخصيات دينية.

والقى الرئيس الحريري كلمة بالمناسبة قال فيها: "أمس ودعنا بطريرك لبنان والعرب، وداع العظماء في أوطانهم. إنه حارس السيادة الوطنية والعيش المشترك، البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. اذا تحدثنا عن اتفاق الطائف، نتذكر دور البطريرك صفير في إنهاء الحرب الأهلية. كذلك الامر عند الحديث عن انتفاضة الاستقلال، وعن المصالحة في الجبل، وعن مسلسل طويل من المحطات والمواقف الوطنية.الكلام عن البطريرك الراحل في مناسبة رمضانية، ليس مجرد تكريم لركن من اركان الشراكة الوطنية، بل هو تعبير صادق عن رسالة لبنان التي تجمعنا، مسلمين ومسيحيين، في حياة مشتركة ترعاها الدولة ومؤسساتها الشرعية".

اضاف: "...اللبنانيون توافقوا على صيغة للوفاق الوطني وعلى دستور جديد، ولم يعلنوا التوافق على صيغة للائتلاف بين الطوائف أو لاقتسام الدولة بين الجماعات الطائفية. الدستور واضح في هذا الشأن، ونحن نريد ترجمة الشراكة من خلال المؤسسات الدستورية، وتحديدا على طاولة مجلس الوزراء، الذي يتصدى في هذه المرحلة، بكل مسؤولية للاصلاح الاقتصادي والمالي ولاسباب الهدر في الانفاق العام".

"لن اخوض غمار المزايدات"

وتابع: "عندما نقول ان السلطة التنفيذية هي مجلس الوزراء مجتمعا، فهذا يعني أن طاولة مجلس الوزراء، محكومة بأن تكون طاولة للحوار المسؤول والقرارات المسؤولة، وخط الدفاع الاول عن تطبيق القوانين وحماية حقوق اللبنانيين. عندما يتحول مجلس الوزراء الى متاريس سياسية، على صورة العديد من التجارب السابقة، تتعطل السلطة التنفيذية وتتوقف الدولة عن العمل. الكل في مجلس الوزراء مسؤول، يعني الكل مسؤول، وما من جهة على طاولة مجلس الوزراء تستطيع ان تتنكر للقرارات التي تتخذ، سواء بالتوافق او بالتصويت. الدستور هو الذي يحكم مسار الامور ومسار النقاش. انا ناشط على خط التوافق والتوصل الى سياسات اقتصادية ومالية والى اصلاحات ادارية بتوافق الجميع، ولن اخوض غمار المزايدات والسباق في ميادين الاعلام".

وقال الحريري: "هناك بيان وزاري جرى التوافق عليه، فقرة فقرة، والمسؤولية توجب ترجمة البيان في السياسات العامة للدولة وفي البرنامج المالي والاصلاحي والاقتصادي. لدينا برنامج توافقنا عليه وعرضناه في مؤتمر "سيدر". ورأى أن "البرنامج يشكل فرصة للبلد، ويحتاج لقرارات جريئة ولارادة من كل الشركاء لوقف النزيف الاداري والمالي، للانطلاق ببرنامج الاستثمار وتطوير الخدمات، وفتح الابواب امام فرص عمل جديدة للشباب والشابات"، لافتا الى ان "ما نتوصل اليه اليوم، سيكون بلا جدوى اذا قررنا تأجيل القرارات الملحة ستة اشهر او سنة. القرار بايدينا، وشركاؤنا في مؤتمر سيدر ينتظرون ... علينا ان نبادر. ونسأل الله ان يكون رمضان المبارك فاتحة خير على لبنان واللبنانيين".

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء تابع بعد ظهر اليوم اجتماعاته في السرايا برئاسة الحريري لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة.

وبعد انتهاء الجلسة مساء، قال وزير الإعلام جمال الجراح: "بداية، أبلغكم أننا سنعقد جلسة مقبلة عند التاسعة والنصف من مساء الأحد. أهم القرارات التي اتخذت اليوم تضبط الإنفاق والتهرب الضريبي والجمركي. وفي موضوع التهرب الضريبي، باتت هناك جملة إجراءات منها اعتماد الموازنة المصدقة، فلكي تتمكن الشركة أو أي أحد الحصول على قرض من المصارف، يجب أن تكون ميزانيته مصدقة من وزارة المال. كما خفضنا إلى الخمسين مليون ليرة الشركات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، بعد أن كانت مائة مليون ليرة. هناك بعض الإجراءات التي بدأت بتطبيقها وزارة المال، والتي تشمل موضوع التخمين العقاري، سنستكمل دراستها ونتقدم بها إلى مجلس الوزراء، وهذا ليس مرتبطا بالموازنة".

أضاف: "كما ألزمنا البلديات أن تصرح لوزارة المال عن كل المؤسسات التجارية أو مؤسسات الأعمال التي تفتح في نطاقها البلدي لكي تتمكن الوزارة من متابعة موضوع التهرب الضريبي".

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"ضبط للتهريب عبر المعابر غير الشرعية"

وتابع: "في موضوع التهرب الجمركي، هناك أيضا جملة إجراءات اتخذت، وهناك ضبط للتهريب عبر المعابر غير الشرعية، وكلفت وزارة الدفاع بوضع آلية لهذا الموضوع. وكذلك، هناك إقفال المؤسسات الوهمية والعديد من الأمور الأخرى التي أقرت في السابق. لقد عدنا اليوم ومررنا عليها بشكل سريع للتأكد أنها باتت متوافق عليها من قبل الجميع. ووزع وزير المال المواد القانونية بعد تعديلها، أي كل ما اتفقنا عليه في السابق كمواد قانونية، وأدرجها في الموازنة، وزود الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقرص مدمج بهذا الخصوص، سيتم طبعها وتوزيعها على الوزراء، لكي تكون جاهزة لاستكمال بحثها في جلسة الأحد".

"التدبير رقم 3 يبته المجلس الأعلى للدفاع "

سئل: هل صحيح أن الرئيس الحريري أبلغ الوزراء أن التدبير رقم 3 سيرفع إلى المجلس الأعلى للدفاع للبت به؟ أجاب: "نعم صحيح. نحن قلنا أن اجتماعا سيعقد بين وزيري الداخلية والدفاع لوضع آليات، وقد عقد هذا الاجتماع، ورفعا اقتراحاتهما إلى المجلس الأعلى للدفاع للبحث بها، وما يتم التوصل إليه يعرض على مجلس الوزراء. إن التدبير رقم 3 الوارد في قانون الدفاع كان موجودا. أما إذا أراد المجلس الأعلى للدفاع اعتماد آليات مختلفة واتفق عليها مع القوى الأمنية وأتى بها إلى مجلس الوزراء، فإن المجلس سيوافق عليها".

اضاف: "هناك أثر مالي لتطبيق هذا التدبير على على النفقات والتعويضات ونهاية الخدمة".

وإذ اشار الى أن "الأرقام النهائية، وصولا إلى ما توصل إليه النقاش بالأمس عدلت، وهي موجودة على القرص المدمج". قال: "لا رقم نهائيا، فإذا تم في الجلسة المقبلة إقرار تعديلات لها أثر ضريبي ستتغير الأرقام، لكن وزير المال يسير معنا خطوة بخطوة، وكلما أقررنا بندا، يدرج أثره المالي على الأرقام ويضعه في الموازنة".

وحين قيل له إنكم عمليا تقتطعون من رواتب الموظفين لكن بشكل قضم، مثل تخفيض بدل النقل والضريبة على الراتب التقاعدي وغيرها، وبالتالي أنتم تمسون بالرواتب؟ أجاب: "هذا يتماشى مع كل ما يحصل في دول العالم، ليست هناك دولة في العالم لا تأخذ ضريبة على التقاعد. خفضنا المكافآت، ففي الموازنة الماضية حددنا سقف ساعات العمل الإضافية بـ35 ساعة، لكن بقيت في الموازنات أموالا للمكافآت، هذه الأموال خفضناها 70 في المئة لكي تعطى المكافآت للناس الذين حققوا أمورا إضافية وعملوا بشكل إضافي، فيما كانت قبلا توزع على الجميع وبشكل استنسابي، فهذه الآلية الآن توفر أموالا كثيرة".

وتحدث عن طرح الموضوع المتعلق بخفض بدل النقل من 8 آلاف إلى 6 آلاف ليرة.

"وزير المال مستاء"

وتحدثت مصادر وزارية عن أن وزير المال علي حسن خليل اعرب عن استيائه داخل جلسة مجلس الوزراء بسبب "المماطلة في اقرار الموازنة".

وعبّر عن "سخطه من إعادة الموازنة اكثر من مرة،" وقال: "أنا مستعدّ ان أقوم بأكثر من موازنة ولكن لا يجوز العمل بهذه الطريقة لاننا نعيد العمل ونعيد طرح بنود سبق ووردت".

وبعد انتهاء الجلسة أكد خليل أنه عرض الأرقام النهائية للموازنة وسلّم الى مجلس الوزراء الصيغة النهائية لتوزيعها على الوزراء مجدّدًا.