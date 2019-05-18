شكرا لقرائتكم نائب وزير الدفاع الروسي يناقش مع مبعوث الحريري عودة النازحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 18 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 23:04
بحث نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، اليوم (الجمعة)، مع الممثل الخاص لرئيس وزراء لبنان لشؤون روسيا، جورج شعبان، مسائل عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سورية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "عقد نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول، ألكسندر فومين، يوم 17 أيار(مايو) 2019، اجتماعاً مع الممثل الخاص لرئيس وزراء الجمهورية اللبنانية لشؤون روسيا، جورج شعبان... وتم خلال المحادثات، التطرق إلى المواضيع المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة في الجمهورية العربية السورية".
وأضاف البيان: "نوقشت قضايا الوضع الحالي وآفاق تطوير التعاون العسكري والعسكري التقني".
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على "استعدادهما لتعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين".
وكان مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد حركة اللاجئين في سورية، قد أفاد بأن أكثر من 950 لاجئاً عادوا إلى سورية من أراضي الدول الأجنبية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، من بينهم 305 لاجئين (92 امرأة و155 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الدفاع الروسي يناقش مع مبعوث الحريري عودة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.