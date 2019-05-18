عمران خان يشكر خليفة ومحمد بن زايد للعفو عن 572 سجيناً باكستانياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب عمران خان، رئيس وزراء باكستان عن امتنانه وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمبادرة العفو عن 572 سجيناً باكستانياً وإطلاق سراحهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أمس، أن باكستان تقدر هذه البادرة التي من شأنها تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج؛ بمناسبة ذكرى «يوم الدستور» لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك هارالد الخامس، ومثلهما إلى أرنا سولبرغ رئيسة وزراء مملكة النرويج. «وام»