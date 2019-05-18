«سباق الزمن» يدشن بطولة العالم لزوارق الفورمولا1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم، المرحلة الأولى والحاسمة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 التي تقام في مدينة بورتيماو جنوب البرتغال مع سباق أفضل زمن والتحدي على تحقيق الزمن الأسرع في المنافسة اليوم، ويصطف على خط الانطلاقة اليوم تسعة عشر زورقاً، تتنافس من أجل الوصول إلى الزمن الأفضل والأسرع لحصد المراكز الأولى في انطلاقة السباق الرئيسي للجولة غداً، ويسعى أبطال الإمارات لتحقيق نتائج طيبة في البطولة.

ويسعى فريق أبوظبي بطل المسابقة بزورقيه أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي، وأبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي، لأن يكون صاحب الزمن الأسرع في السباق اليوم في طريقه للانطلاقة الرئيسية غداً، فيما يأمل فريق الشارقة الدولي للرياضات البحرية المشارك في الحدث تحقيق أفضل النتائج في أول مشاركة له في غمار بطولة العالم، وهو يشارك بفريق بقيادة المتسابق الفنلندي المخضرم سامي سيليو الذي كان حقق لقب مونديال الزوارق أكثر من مرة، وخلفه طاقم فني على أعلى مستوى بجانب الطاقم الإداري بقيادة أحمد الحوسني المدير التنفيذي في النادي، ويشارك فريق الفيكتوري تيم في فئة «محترفي الفورمولا 1» بزورقين في فئة الفورمولا 1 بقيادة بطل العالم أربع مرات الإيطالي أليكس كاريلا بزورق رقم 44 والبطل الإماراتي المخضرم أحمد الهاملي بزورق 3، بينما يشارك في فئة «الفورمولا 4 إف 4 - اس» إذ يشارك بقيادة البطل الإماراتي الأولمبي علي اللينجاوي بزورق رقم 4 والبطل الإماراتي الصاعد أحمد الفهيم بزورق رقم 3.

وتقدمت بعثة فريق أبوظبي بالتحية والعرفان إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ووعدت البعثة سموه بتقديم أفضل صورة لفريق أبوظبي في هذه الجولة، وأن تكون النتائج على مستوى الطموحات المعلن عنها والتي يسعى لتحقيقها الفريق دوماً.

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وتبدأ المنافسة حاسمة اليوم مع الاجتماع التنويري للمتسابقين في تمام الحادية عشرة صباحاً والذي يتم من خلاله إيصال كل الرسائل والقوانين الخاصة بالجولة للمتسابقين، وتوضيح أهم اللوائح في السباق والمسار، وبعد ذلك تبدأ الإثارة الأولى مع التجارب الحرة الرسمية لزورق الفورمولا1 في تمام الواحدة ظهراً، وتستمر ساعة كاملة، ولاحقاً تتحول الأنظار لفئة الفورمولا4 التي تنطلق عبر تجارب حرة، ثم سباق أفضل زمن لهذه الفئة وسباق رئيسي أول حيث يمثل فريق أبوظبي في هذه الفئة كل من راشد الرميثي، ومحمد المحيربي، وبعد منافسات هذه الفئة ينطلق التحدي الأكبر لهذا اليوم وهو سباق الزمن الأفضل لفئة الفورمولا1 الذي يبدأ في تمام الثالثة والنصف ظهراً، وينتهي في الساعة الرابعة والنصف، وجميع الأوقات السابقة بتوقيت البرتغال الذي يفصله عن الإمارات ثلاث ساعات.

وتنطلق منافسات سباق أفضل زمن والتي ستنقسم إلى ثلاث تصفيات، حيث تقام التصفيات الأولى ومدتها عشرون دقيقة، ويتأهل من خلالها إلى التصفيات الثانية أول عشرة زوارق، والتي يتأهل منها للتصفيات الأخيرة ستة زوارق فقط، حيث ينطلق كل زورق على حدة من خلال دورتين لكل زورق، ويتم في النهاية تحديد الفائز من خلال إحرازه لأفضل وأسرع دورة في مسار السباق.

ومثلما هو معتاد، فقد قامت اللجنة المشرفة على السباق والمكونة من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، بإلزام كل المتسابقين بخوض امتحان واختبار الخروج السريع من الماء، ويعرف باسم الدانكن تيست، وفي هذا الموسم اختلف الامتحان عن المواسم الماضية، حيث خضع كل متسابق لثلاث مراحل مختلفة أهمها الخروج من الماء بنظارة سوداء، ومن دون أوكسجين، وهو ما كان تحدياً صعباً أمام كل المشاركين.. وفريق أبوظبي وعبر متسابقيه الثلاثة سجل زمنا قياسياً في الخروج من الماء واجتياز تحدي الدانكن تيست بكل سهولة ويسر وهو ما سجل له تفاؤلاً كبيراً بأحداث الجولة المقبلة، وأن يكون الأفضل في سباق السرعة اليوم، وفي السباق الرئيسي غداً.