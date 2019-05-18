فضائح «شيخ الحارة»

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كلما هلّ علينا رمضان، تأكدنا أننا في العالم العربي نفتقد وبشدة للبرامج التلفزيونية الجيدة الصنع والهادفة والتي تعتبر «إضافة» حقيقية للإعلام والجمهور معاً. لا شك هناك برامج ناجحة، لكنها لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.

بعد تراجع موجة برامج الفضائح، واعتراف بعض مقدميها وأبرزهم طوني خليفة بمدى رداءتها و«انحطاطها» وإعلانه الندم على تقديمها، يصر البعض على مواصلة المضي في نفس نهج «النميمة» وصب الزيت على النيران وإشعال الحرائق، كي تشتعل صفحات التواصل الاجتماعي ويتردد اسم البرنامج ومقدمه على كل لسان.

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«شيخ الحارة»، برنامج نميمة من الدرجة الأولى. ومقدمته بسمة وهبة حريصة على النبش في الدفاتر السرية، وكشف كل المستور في العلاقات الشخصية والحياة الخاصة للمشاهير، والهدف..؟

استضافت أحمد سعد، ومحور حديثها معه «سمية الخشاب» وخلافاتهما والطلاق.. ليت الأمر وقف عند هذا الحد، فالحديث غاص في العمق ليفشي سعد أسراراً لا تهم الجمهور بشيء، ولا يعنيه الاطلاع عليها، بل لا يجوز التحدث عنها أمام الناس. وأتبعت الحلقة بأخرى استضافت فيها سمية لترد، ويكتمل نشر الغسيل على الهواء، بل صار «شيخ الحارة» أشبه بكاميرا تتجول في غرف نوم الضيوف، تسأل بدهاء كي تؤجج النيران بين الطرفين، وتتعمد استفزاز كل منهما ليبوح بكل ما يكتمه في صدره، محاولاً الدفاع عن نفسه وتقديم دليل «براءته».

لماذا كل هذا الانحدار بمستوى الحوار والبرامج؟ ولماذا تعتبر سمية متهمة أو سعد متهماً؟ إنها علاقة بين زوجين، عاشاها كيفما عاشاها ثم انفصلا. ما الغريب في الأمر؟ وهل هما أول فنانين ينفصلان؟

المذيعة لم تتوقف عند حادثة ضرب الرجل لامرأته وتسببه بإحداث تشوه في جسدها وإجراء عملية دقيقة لها، باعتباره حادثة عنف تتعرض لها نساء حول العالم، بل قفزت فوقها لتحاسب سمية على أحقيتها في الشقة والشيك ومن باع ومن اشترى وكيف ولماذا..؟!

أسرار البيوت لم يعد لها مكان تختبئ فيه. بعض المذيعين يعتبرونها مصدر رزق وشهرة، من خلالها يستقطبون أعداداً من المشاهدين، يبيعون البرنامج ويحققون نسب مشاهدة، فيفرح صاحب القناة، ويتعاقد مع فريق العمل أو مع المذيعة لتقديم برنامج آخر. ناهيك عما تحققه الفضائح من نجاح على التواصل الاجتماعي، ويحصد مقطع الفيديو الواحد المجتزأ من الحلقة آلافاً إن لم يقولوا لك «ملايين المشاهدة». هذه الأعداد لا تعني نجاح البرنامج، ولا ما يتم تقديمه ينتمي إلى الإعلام وأصوله. إنه دليل إفلاس في تقديم أفكار جديدة، وعجز عن الارتقاء بالحوار إلى ما يليق بالمشاهدين وبالشاشة وبالمهنة وبالفن.

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