متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من الصعب الاتفاق على تعريف محدد لمصطلح «رؤية العالم» أو «النظرة إلى العالم» فهو مصطلح فضفاض، ذلك أنه يتقاطع مع علوم الفلسفة، وعلم النفس الاجتماعي، وكافة التمثيلات الميتافيزيقية، والجسدية والاجتماعية، وأيضا العلوم الحديثة، التي توجه عمل البشر.. هو إذاً، توجه معرفي أساسي للفرد أو المجتمع، ويشمل بالضرورة كامل معرفة الفرد أو المجتمع ووجهة نظر كل منهما. ويمكن أن يشمل كذلك الفلسفة الطبيعية؛ الافتراضات الأساسية والوجودية والمعيارية؛ أو الموضوعات والقيم والعواطف والأخلاق.

هو مفهوم مشوش، ومربك في اللغة الإنجليزية، ويستخدم بأشكال مختلفة من قبل اللغويين، وعلماء الاجتماع، ولهذا يقترح عالم الاجتماع «جيمس دبليو. اندرهيل خمس فئات لهذا المصطلح هي: (التصور العالمي، والتصور الثقافي، والعقلية الثقافية، والعالم الشخصي، والمنظور).

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يستثمر هذا المصطلح بقياس تأثيره في مستوى الوعي، ويمكن أن يكون قابلا للنقاش على مستوى «ما قبل الوعي».

المصطلح ذو جذر ألماني، واستخدم كمفهوم أصيل في الفلسفة الألمانية، ونظرية المعرفة، وهو يشير إلى تصور عالمي واسع، كما يشير إلى إطار أوسع من الأفكار والمعتقدات التي تشكل وصفا عالميا يقوم من خلالها سواء الفرد أو الجماعة أو ثقافة ما بمراقبة وتفسير العالم والتفاعل معه.

«رؤية العالم» وفق هذه التفسيرات العديدة، يمكن أن تطال السياسة، التي لا يمكن عزلها عن النظرية العامة للإنسان والمجتمع، ولا عن الظروف التي أدت لظهورها في النصف الأول من القرن التاسع عشر، كما هو عند «كونت»، ويمكن أن يمتد ويتسع تفسيره، ليطال العديد من المدارس الاجتماعية، كما هو عند «ماكس فيبر» الذي حاول البحث عن تفسير مفهوم وواضح لعلم الاجتماع، بأنه «سلوك إنساني هادف» وقام بتعميم هذا المفهوم الاجتماعي على جميع أشكال وأنواع السلوك للفرد «الفاعل»، الذي اعتبره وحدة التحليل الأساسية في المجتمع.