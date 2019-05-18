السلطة: الخطة الأمريكية «صك استسلام»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم القيود التي فرضتها السلطات «الإسرائيلية» في القدس المحتلة. وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن نحو 200 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وفي خطبة الجمعة، قال الشيخ إسماعيل نواهضة: «شددتم الرحال بأعداد كبيرة من كل أنحاء فلسطين رغم القيود لتوجهوا رسالة بأن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم»، وانتشر المئات من عناصر شرطة الاحتلال عند مداخل البلدة القديمة في القدس والطرق المؤدية إلى بوابات المسجد الأقصى.

وللجمعة الثانية، منعت قوات الاحتلال الفلسطينيين الذكور دون سن الأربعين عاماً من سكان الضفة الغربية من عبور الحواجز العسكرية للوصول إلى المسجد الأقصى، كما حالت بالكامل دون وصول أي مصلٍ من قطاع غزة إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، فيما تحدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين القيود «الإسرائيلية» ووصلوا إلى المسجد منذ مساء أمس الأول من خلال المرور عبر طرق طويلة أو القفز على جدار الفصل العنصري المقام على الأراضي الفلسطينية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 110 آلاف أدوا صلاة التراويح في المسجد الأقصى مساء أمس الأول.(وكالات)