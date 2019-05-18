القبض على 4 إرهابيين وتدمير 4 مضافات في نينوى والأنبار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:”الخليج 365”، وكالات



اعتبرت خلية الإعلام الأمني، أمس، أن الغالبية الساحقة من الأخبار التي يبثها إعلام تنظيم «داعش» كاذبة ومضللة، فيما تمكنت القوات العراقية من القبض على ثلاثة إرهابيين في الأنبار، كما تمكنت من تدمير أربع مضافات والقبض على إرهابي آخر في نينوى، في حين أعلن الجيش التركي عن تدمير مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت الخلية في بيان: «تابعنا الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش الإرهابية للفترة من 7 ولغاية 13 مايو/‏ أيار الحالي، ووجدنا أن 69% من الأخبار كاذبة ومضللة، وإن النسبة المتبقية من الأخبار ليست ذات قيمة وتأثير، لترسم لها وجودا إعلاميا وهميا».

وفي الأنبار قال قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج، إنه تم «اعتقال ثلاثة إرهابيين اعترفوا باستهداف القوات الأمنية في عام 2014 بمناطق متفرقة من المحافظة».

وفي نينوى ذكر مصدر أمني، أن «قوات عراقية قامت بعملية بحث وتفتيش في أكثر من عشر قرى جنوب وغرب البعاج بالمحافظة، وتمكنت من تدمير أربع مضافات بداخلها مواد غذائية وأغراض أخرى يستخدمها تنظيم داعش».

وذكر مصدر أمني آخر، إن «قوة أمنية ألقت القبض على الإرهابي، عبد مسرب عروة، والذي قام بقتل أحد المواطنين قبل أربعة أيام في صناعة الكرامة، بالساحل الأيسر شرقي الموصل». وأشار المصدر إلى «اقتياد المعتقل وتسلميه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن طائراتها الحربية تمكنت من تدمير مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في غارات جوية شمالي العراق. وأوضح البيان، الذي أوردته وكالة أنباء «الأناضول»، أن الغارات الجوية استهدفت مواقع الحزب الكردستاني، في مناطق «الزاب» و«هاكورك» و«أفشين - بازيان». وأشار إلى تدمير مخابئ وتحصينات ومستودعات أسلحة تابعة للحزب في المناطق المذكورة.