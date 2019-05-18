السودان: المحتجون يزيلون المتاريس الإضافية خارج مقر الاعتصام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ مئات المتظاهرين السودانيين أمس الجمعة، إزالة المتاريس والركام حول مكان اعتصامهم في الخرطوم، بعدما طالب المجلس العسكري الحاكم بإزالة الحواجز التي تعرقل حركة السير في بعض مناطق العاصمة قبل استئناف التفاوض حول العملية الانتقالية.

وردد المتظاهرون هتافات ثورية في شارع النيل وهو شارع رئيسي، أدى إغلاقه إلى شلّ حركة السير في وسط الخرطوم لأيام عدة.

وقال متظاهر غاضب لوكالة فرانس برس فيما كان آخرون خلفه يزيلون حجارة وركاماً: «إذا لم تلب مطالبنا، سنقوم بإعادة المتاريس».

وظهر الجمعة، شهد شارع النيل، مروراً انسيابياً بعد إزالة المتاريس، وهي المرة الأولى التي يُفتح فيها أمام السيارات خلال هذا الأسبوع، وبقى مغلقا الجزء الذي يدخل ضمن حدود اعتصام القيادة العامة.

وعلّق المجلس العسكري الحاكم الأربعاء، المباحثات مع قادة التظاهرات لمدة 72 ساعة، بعد ما أكد أن الأمن تدهور في العاصمة؛ حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة.

ويأتي قرار المجلس فيما كان من المفترض أن يلتقي قادته مع زعماء التظاهرات لوضع التصور النهائي بشأن الفترة الانتقالية، وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع خلال هذه المرحلة التي ستستمر ثلاث سنوات.

وهي أكثر مسألة شائكة في المباحثات الجارية لإعادة الحكم المدني للسودان بعد أن تولى الجيش الحكم في أعقاب إطاحة الرئيس عمر البشير.

وحققت المباحثات بين الجيش وقادة الاحتجاج، اختراقاً مهماً الاثنين، لكن أعمال عنف أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش، أدت إلى اضطراب الموقف.

واتهم المتظاهرون قوات التدخل السريع شبه العسكرية بالمسؤولية عما حدث، لكن الفريق برهان قال: «لقد كان هناك عناصر مسلحة بين المتظاهرين أطلقوا النيران على قوات الأمن».

وحملت الولايات المتحدة وبريطانيا، السلطات السودانية مسؤولية أعمال العنف.

وأرجع تجمع المهنيين السودانيين تعليق المجلس العسكري، للمفاوضات مع قادة الاحتجاج إلى رغبته في التنصل من التزاماته بتسليم السلطة للمدنيين. وقال التجمع في بيان أصدره، الجمعة: إن وفداً من التجمع التقى، الخميس، ممثلين للبعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في السودان، لمناقشة تطورات الوضع السياسي الراهن.

وأوضح أن الاجتماع استعرض مع السفراء تحركات المجلس العسكري لتعطيل تسليم السلطة للمدنيين، والتي كان آخرها إيقاف التفاوض بعد الاعتداءات التي حدثت خلال الأيام الماضية على المواطنين في محيط الاعتصام.

وأكد التجمع خلال الاجتماع، أن حفظ الأمن وسلامة المواطنين حالياً هي مسؤولية المجلس العسكري، ويجب إجراء تحقيقات شفافة ومعلنة، ومحاسبات عادلة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات بما يضمن عدم تكرارها مستقبلاً.

وأوضح البيان أن وفد تجمع المهنيين، رفض المبررات التي وضعها المجلس العسكري لتعليق المفاوضات، وعزا ذلك إلى رغبة المجلس في التنصل من التزاماته بتسليم السلطة للمدنيين، وتأجيل تنفيذ الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير لإزالة حالة الاحتقان.

وشدد على أن تجمع المهنيين السودانيين، سيظل على تواصل مستمر مع كافة الجهات ذات الصلة للتعريف بالوضع في السودان، وضرورة التحول نحو ديمقراطية راسخة وسلطة مدنية مستدامة في السودان.

(وكالات)