كل يوم كتاب عن التغير المناخي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر المركز القومي للترجمة في القاهرة كتاب: «هل يستطيع العلم أن يصلح التغير المناخي؟»، لمايك هيلم، ترجمة أحمد زكي أحمد، ويوضح المؤلف من خلاله كيف كان معظم زعماء العالم بين أعوام 1997 و2009 مستمرين في اعتقادهم أنه من الممكن احتواء مشكلة التغير المناخي، وفي ديسمبر 1997 تم توقيع «بروتوكول كيوتو» في المؤتمر الثالث لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ، الذي تتعهد فيه الأمم الصناعية بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 5% عبر الخمسة عشر عاما التالية.

يرى المؤلف أن الحياة البشرية الآن تعاش ليس فقط مع وجود تغير مناخي مادي، ولكن في ميادين منطق وثقافة خلقتها فكرة التغير المناخي، أصبح الأمر كما لو أن كل الممارسات والمنازعات البشرية من الممكن التعبير عنها من خلال رمزية التغير المناخي، ولهذا تجد الآن فن التصوير الفوتوغرافي والشعر والموسيقى والأدب والمسرح والرقص والطقوس الدينية والعمارة والمناهج التعليمية، يستخدمون التغير المناخي كوسيط للتعبير، الآن تظهر الكتب التي تتعامل مع التغير المناخي بمعدل أكثر من كتاب واحد في اليوم باللغة الإنجليزية وحدها، أيضا هناك المنازعات السياسية حول جماليات المشاهد الطبيعية وتربية الأطفال والتعريفات الجمركية واللاهوت وبراءات الاختراع والعدالة والضرائب بل حتى الديمقراطية نفسها، كل هذه الموضوعات تجد نفسها حبيسة بشكل لا مناص منه في لغة وحجج ميادين التغير المناخي، لقد أصبح التغير المناخي شرطا جديدا تتخذ الحياة البشرية شكلها حوله.