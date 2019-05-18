وفاة آي إم باي مهندس هرم متحف اللوفر عن 102 عام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي المهندس الأمريكي من أصل صيني، آي إم باي، الذي جعلته تصاميمه الحديثة ومشروعاته البارزة واحداً من أشهر المعماريين وأكثرهم إنتاجاً في القرن العشرين، ولا سيما هرم متحف اللوفر، عن 102 عام، على ما أكدت شركة «باي بارتنرشب أركيتكتس» للهندسة المعمارية العائدة لأبنائه.

وأوضح المصدر أن المهندس المعماري الشهير توفي في نيويورك. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن نجله شيين تشونج باي، قوله إنه توفي صباح أمس الأول. وحاز باي في العام 1983 جائزة بريتزكر التي تعتبر مرادفاً لجائزة نوبل في الهندسة المعمارية، حيث فرض فكرة معينة للحداثة والكلاسيكية في مشاريع جريئة مثل المتحف الباريسي الشهير.

ولد باي في 26 إبريل 1917 في كانتون في عائلة أصلها من شيجو الملقبة «فينيتسيا الشرق»، قرب شانجهاي، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة العام 1935، وحصل على شهادة من جامعة «إم آي تي» العريقة، ثم شهادة في التصميم من جامعة هارفرد (1948) وتتلمذ على يد فالتر جروبيوس مؤسس تيار باوهاوس.

وفي السبعينات، حققت شركته الهندسية نجاحاً متزايداً في الولايات المتحدة، وعبر العالم، وفي العام 1983 استعان الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران بالمهندس المعماري الذي لم يكن معروفاً جداً في فرنسا، لطرح تصور جديد لمتحف اللوفر. ورأى المشروع الجريء، النور العام 1988. وترك باي بصماته أيضاً في برلين ببنائه مبنى ملحقاً بمتحف التاريخ الألماني دشن في العام 2003. ونال باي أعرق الجوائز العالمية. فإلى جانب جائزة بريتزكر، نال الميدالية الذهبية للمعهد الأمريكي للهندسة المعمارية (1979)، والميدالية الذهبية الكبيرة للأكاديمية الفرنسية للهندسة المعمارية (1981). وكرمه رئيسان هما الأمريكي جورج بوش الأب الذي قلده ميدالية الحرية الرئاسية (1992)، وهي أعلى وسام مدني في البلاد، والفرنسي فرنسوا ميتران الذي منحه وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط (1993).