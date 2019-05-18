الدفاعات السورية تتصدى لغارات «إسرائيلية» قرب دمشق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء امس، لاجسام مضيئة «اسرائيلية» قادمة من الأراضي المحتلة، واستهدفت مواقع في محيط العاصمة دمشق، وتم اسقاط عدد منها، بحسب متحدث عسكري سوري، فيما تناقلت مواقع اخبارية نقلا عن مصادر «اسرائيلية» ان الطائرات الاسرائيلية شنت ما لا يقل عن خمس غارات استهدفت مواقع للقوات الايرانية جنوبي دمشق، فيما تستعد «قسد» والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لشن عملية عسكرية ضد «المجموعات الإيرانية» في الشرق السوري، بحسب مصادر في المعارضة، في حين سلمت القوات الحكومية السورية للفصائل المسلحة معتقلات من السجون السورية مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى العسكريين لدى الفصائل عند معبر العيس بريف حلب الجنوبي، وقتل أربعة أشخاص في هجوم للجيش السوري على ريف إدلب.وقال مصدر في المعارضة السورية «جرت عملية التبادل عند معبر العيس في ريف حلب الجنوبي، وقد سلمت القوات الحكومية 22 امرأة اعتقلتهن خلال السنوات الماضية، إضافة إلى 5 رجال (يُنتظر تسليمهم) مقابل إطلاق سراح 7 عناصر من القوات الحكومية».وأكد المصدر «بعض النساء اللواتي أفرج عنهن مضى على اعتقالهن أكثر من 7 سنوات، وهن من عدد من المحافظات السورية ريف دمشق حمص دير الزور». وأجرت القوات الحكومية وفصائل المعارضة خلال الأشهر الماضية عمليتي تبادل مع القوات الحكومية في ريف حلب الشرقي، وهذه أول مرة يجري التبادل من معبر العيس.ذكر المرصد السوري، أمس الجمعة، أن القصف الجوي والبري للجيش السوري، على إدلب شمالي سوريا، وهي احدى مناطق «خفض التصعيد»، أودى بحياة أربعة أشخاص الخميس. وقال المرصد: إن الضحايا هم ثلاثة أطفال ورجل سقطوا جراء قصف جوي وصاروخي من جانب القوات السورية الحكومية استهدف قرية حاس بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وقرية تل كريسيان بريف إدلب الشرقي، وبلدة كفروما.

من جهة أخرى، قال مصدر في «قسد» «ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على 42 عنصراً من تنظيم داعش، بينهم عناصر يحملون جنسيات أجنبية وسورية، في حملتها المستمرة ضد خلايا التنظيم بريف دير الزور الشمالي الشرقي، إضافة إلى العثور على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة».

على صعيد آخر، أوضحت المصادر المحلية، حسب الوكالة، أن عناصر من «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً وتمثل الهيكل العسكري ل «قوات سوريا الديمقراطية»، مدرَّبين على يد قوات التحالف الدولي ضد «داعش»، يستعدون لشن عملية عسكرية محتملة غربي محافظة دير الزور، بعد أن أحكم التنظيم الكردي السيطرة على شرقها.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر «وحدات حماية الشعب» تلقوا تدريبات في معسكرات ببلدة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة شمال سوريا، وحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي. وبينت المصادر المحلية السورية أن التدريبات تضمنت التنقل بجسور متحركة وعبور أنهار، مشددة على أن التحالف و«قسد» يسعيان إلى كسب تأييد عشائر المنطقة للعملية العسكرية المحتملة.

(وكالات)