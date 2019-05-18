«رافد» تطلق «المساعدة على الطرق» بـ 10 آليات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

أطلقت رافد لحلول المركبات، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول إحدى الأذرع الاستثمارية لحكومة الإمارة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، مشروع «المساعدة على الطرق»، الذي يتضمن تخصيص 10 آليات لسحب المركبات المخالفة والمتعطلة على الطرقات في مدن ومناطق الإمارة، من أجل تحقيق انسيابية حركة السير بالطرق.

كما يقدم مشروع «المساعدة على الطرق» حزمة من الخدمات المتكاملة لأصحاب المركبات المتعطلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة بنادي ضباط الشرطة في الشارقة، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، وسالم سعيد المدفع مدير عام رافد لحلول المركبات، وعبدالرحمن بن كنون الشامسي، مدير وحدة الحوادث بشركة «رافد»، وعويس زهران، الشريك الإداري للشركة، إلى جانب المقدم محمد علاي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة.

وكشف عبدالرحمن بن كنون الشامسي، مدير وحدة الحوادث بشركة «رافد»، أن الخدمة دخلت حيز التنفيذ بالفعل، بواقع 10 آليات حديثة ومجهزة بأحدث الإمكانيات لسحب مختلف أنواع المركبات المعطلة والمخالفة، إضافة إلى إطلاق تطبيق ذكي ملحق بالخدمة، يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية، ويمكن لمركبات «خدمة الطرق»، سحب السيارات، وتقديم خدمات عاجلة مثل التزود بالوقود وتبديل الإطارات، والبطاريات وغيرها، كما تتيح الخدمة فرصة نقل المركبات المتوقفة بسبب أعطال كبيرة إلى الوكالات أو ورش التصليح المختصة، أو أي جهة يرغب فيها أصحابها داخل أو خارج الإمارة، على أن تتراوح رسوم خدمة نقل المركبات من موقعها، ما بين 75-150 درهماً، إلى أي نقطة داخل الإمارة، إضافة الى أن الخدمة تُمكن المركبات المخالفة لقوانين السير والمرور المعمول بها داخل الدولة، من نقلها بيسر وسهولة بالتنسيق مع إدارة المرور والدوريات في القيادة إلى ساحة الحجز المخصصة. ولفت إلى أن الشركة أطلقت بالتزامن مع خدمة المساعدة على الطريق، تطبيقاً ذكياً يستخدمه موظف الشركة، ليسهل الاتصال بين دوريات الشرطة ومركز الاتصال بالشركة، ويقوم بتقديم بيانات السيارة وتحديد موقعها الجغرافي، وإرسال الآليات إلى الموقع في وقت استجابة لا يتجاوز 15 دقيقة، ويسمح التطبيق الذكي لموظفي رافد، بتحميل صور السيارة من جميع الجهات قبل نقل السيارة إلى ساحة الحجز بشرطة الشارقة، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول الخاص بالمالك، لإبلاغه باحتجاز سيارته وتزويده برقم الحجز.

وبيَّن أن الشركة بصدد إطلاق المرحلة الثانية من المشروع في شهر سبتمبر/‏ أيلول القادم، بحيث يتضمن توسيع الخدمة وزيادة عدد أسطول قطر المركبات، ليصل عددها من 200 إلى 400 آلية بحيث تغطي كافة مدن امارة الشارقة بشكل كامل، كما تهدف «رافد» إلى تحقيق استراتيجية نمو تربط من خلالها جميع الخدمات للجمهور بشبكة موحدة بحلول يونيو 2020.

من جهته أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن خدمة المساعدة على الطرق التي دشنتها الشركة، تهدف إلى تطوير عمليات نقل المركبات وفق أفضل الخدمات وبجودة عالية بما يضمن إشاعة مبدأ السلامة على الطريق، وتحقيق زمن استجابة قياسي للمركبات المتعطلة والمخالفة من أجل رفع مستوى رضا المتعاملين.

إعفاء ذوي الاحتياجات

قال عبدالرحمن بن كنون الشامسي، مدير وحدة الحوادث في «رافد»، إن الشركة قررت إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة المتسببين في حوادث من دفع الرسوم، وأوضح أن عدد المستفيدين من الخدمة حتى الآن بلغ 25 مستفيداً من ذوي الاحتياجات.

وقال ابن كنون الشامسي إن متوسط أعداد بلاغات الحوادث خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 300 بلاغ عن حوادث بسيطة في اليوم الواحد، بجميع مدن ومناطق إمارة الشارقة، مبيناً أنه مع دخول شهر رمضان زاد عدد معدل البلاغات البسيطة، ليصل ما بين 330- 350 حادثاً في اليوم الواحد.