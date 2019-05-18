شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد بطولة «تحدي ناس الليلي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، منافسات الفردي لبطولة «تحدي ناس الليلي» التي أقيمت أمس ضمن منافسات النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً برعاية وتوجيهات سمو ولي عهد دبي، وتحمل شعار: «قدرات لا حدود لها»، بمجموع جوائز تزيد على ستة ملايين درهم.

وتابع سموه جانباً من منافسات البطولة التي تشمل 1250 من الرياضيين والرياضيات من 49 جنسية، وتضمنت المنافسات 14 عائقاً متنوعاً بدرجة الصعوبة ما بين تحديات التسلق والسباحة والزحف والجري، والتي تم تصميمها لاستخراج أفضل ما لدى المشاركين من طاقة وعزيمة وتحفزهم على تقديم أقصى أداء بدني وذهني، وهي تمثل المرحلة الثانية من «تحدي ناس الليلي» الذي أقيمت منافسات «الفِرَق» فيه الأسبوع الماضي.

وحضر المنافسات، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي عضو اللجنة العليا المنظمة، وحسن المزروعي مدير الدورة.

وشهدت منافسات «تحدي ناس الليلي»، تفوقاً إماراتياً بحصول محمد ميرا على المركز الأول في فئة المحترفين الرجال، وجاء بالمركز الثاني الروسي سيرجي بيريلجين، وبالمركز الثالث الإماراتي عبيد النعيمي.

وعلى صعيد فئة السيدات المحترفات، حققت الجنوب إفريقية نادين كاهيل المركز الأول، وجاءت بالمركز الثاني المغربية لطيفة الصاروخ، وبالمركز الثالث الكرواتية تيا فابير.

وشهدت بطولة البادل تنس، مشاركة وجوه جديدة، إلى جانب الأسماء المرشحة للمنافسة على الألقاب، وذلك في ضوء الانتشار وزيادة الشعبية لهذه الرياضة على المستوى المحلي بفضل هذه البطولة السنوية التي تقام في الدورة، وجهود اتحاد اللعبة الذي أطلق عدداً من البطولات المحلية على مدار العام، إلى جانب تدشين قاعدة البيانات الإلكترونية للاعبين المقيمين.

ومن المقرر أن تستكمل المنافسات بداية من يوم الأحد المقبل، وذلك بإقامة المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث لفئة الفرق، على أن تقام يوم الثلاثاء المقبل مواجهتي النهائي وتحديد المركز الثالث لفئتي المواطنين والرجال المفتوحة، على أن يعقب ذلك مراسم تتويج الفائزين بمختلف الفئات.

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وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة ند الشبا الرياضية، أن الدورة تواصل تحقيق المزيد من النجاحات وتستقطب المزيد من المشاركين بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحرص سموه على الوجود وحضور المنافسات وتحفيز المشاركين، وهو الأمر الذي يشكل أكبر تشجيع للجنة المنظمة على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف التي رسمها سموه لهذه الدورة الرياضية والمجتمعية.

ووصف حارب الدورة بأنها أصبحت «أولمبياد مصغر»، نظراً لزيادة وتنوع المنافسات الرياضية فيها، التي تستقطب اهتمامات مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الدولة؛ حيث تحرص اللجنة المنظمة على دعم وتطوير الرياضات الأساسية التي تشملها البطولة.

وتصدر فريق المدرسة السعودية للقيادة، المجموعة الأولى لمنافسات كرة قدم الصالات برصيد 4 نقاط بعدما تعادل 3-3 مع الفكتوري في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية، بينما حل فهود زعبيل في المركز الثاني ب3 نقاط.

وستحدد الجولة الأخيرة الفرق المتأهلة من المجموعة الأولى إلى نصف النهائي؛ حيث يلتقي غداً «اف16» مع المدرسة السعودية للقيادة ويواجه فهود زعبيل نظيره الفكتوري الاثنين المقبل.

واشتعلت المنافسة على بطاقة التأهل للمربع الذهبي لبطولة السلة للكراسي المتحركة المقامة حالياً بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية؛ حيث شهد اليوم الرابع من الدور التمهيدي أمس الأول، فوز فريق دبي لخدمات الإسعاف على فريق هيئة الصحة بدبي بنتيجة 31-14، ورفع دبي لخدمات الإسعاف رصيده إلى 5 نقاط، فيما ظل فريق هيئة الصحة بدبي في المركز الخامس والأخير برصيد 4 نقاط من فوز وخسارتين.

وسجل النيابة العامة المرشح بقوة للوصول للمباراة النهائية، فوزاً عريضاً على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ضمن نفس المجموعة بنتجية 67-9، ليرفع النيابة رصيده إلى 6 نقاط ويتأهل إلى نصف النهائي، فيما تراجع فريق هيئة الطرق في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بعد دبي لخدمات الإسعاف الذي تقدم للمركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وسجل فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، فوزاً كبيراً على فريق الأنصاري للصرافة بنتيجة 60-2، ضمن المجموعة الأولى، ورفع ديوا رصيده 5 نقاط، ليفض الشراكة مع الأنصاري للصرافة.

وكان مسك ختام اليوم الرابع في البطولة مع لقاء القمة بين بلدية دبي حامل اللقب وفريق دبي لأصحاب الهمم صاحب الأرض، ضمن المجموعة الأولى وحسم البلدية المواجهة بالفوز بنتيجة 45-12، وبهذه النتيجة رفع بلدية دبي رصيده إلى 6 نقاط وتأهل رسمياً للمربع الذهبي للبطولة، فيما أنهى دبي لأصحاب الهمم مسيرته في الدور الأول برصيد 6 نقاط.