أصحاب حملات عمرة يطالبون بمنع المكاتب من حجز الرحلات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

تشهد مكاتب حملات العمرة والحج إقبالاً منقطع النظير للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان، ويكثر الطلب على حجز رحلات العمرة في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، حيث بلغت أسعار الحملات 5200 درهم (جواً)، و2000 درهم (براً)، للفرد الواحد، بنسبة زيادة وصلت إلى 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والمواسم السابقة، نظراً لزيادة أسعار حجوزات الفنادق في المملكة العربية السعودية، وخاصة الأكثر قرباً من منطقة الحرم (في آي بي)، إلى جانب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بسبب زيادة الطلب عليها هذا الموسم، واحتكار وكالات السفر والسياحة غير المرخصة لممارسة تنظيم رحلات الحج والعمرة لتذاكر الطيران.

ونظراً لزيادة إقبال المعتمرين خلال العشر الأواخر من رمضان، أعلنت إحدى شركات الطيران عن تسيير رحلة مباشرة بين مدينة العين ومدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال العشر الأواخر من شهررمضان المبارك، حيث ستقلع الرحلات خلال الفترة من ال 26 من مايو/‏‏ آيار الجاري حتى ال 4 يونيو /‏‏ حزيران المقبل لتلبية الطلب المتزايد لمؤدي مناسك العمرة، وسيكون موعد الإقلاع في فترتي الظهر والعصر بين الجهتين.

في الوقت نفسه اشتكى، أصحاب مكاتب الحج والعمرة في أبوظبي من انخفاض نسبة الحجوزات لديهم إلى 25%، مقارنة بالسنوات الماضية، على الرغم من انخفاض أسعار الحملات بنسبة تتراوح ما بين 15-20%، عازين ذلك إلى بضعة أسباب، أهمها تزامن دوام المدارس مع الشهر الفضيل، واحتكار بعض مكاتب السفر والسياحة غير المرخصة لمزاولة مهنة العمرة وحجز تذاكر السفر وتأشيرات مؤدي مناسك العمرة، وحجز الفنادق لهم في الأراضي المقدسة، وهو ما أدى إلى تفاوت الأسعار بينها وبين مكاتب الحج والعمرة المرخصة، وبذلك أدى إلى انخفاض نسبة إقبال المعتمرين على المكاتب المرخصة.

استعداد مبكر

وقال محمد إبراهيم محمد موظف في «مجموعة للحج والعمرة والسفر والسياحة»: إنهم يبدأون بالاستعداد باكراً للشهر الفضيل كل عام، إذ يمثل هذا الشهر ذروة موسم العمرة، حيث يخصصون برنامجاً خاصاً لأداء عمرة رمضان، وأتموا الحجوزات، منذ بداية رمضان ولا يزالون مستمرين في حجوزاتهم، ولكنْ هناك انخفاض ملحوظ.

وأوضح أن حجوزات العمرة في الأيام العشرة الأخيرة لرمضان (جواً) أسعارها جيدة تتراوح ما بين 4500-5200 درهم شاملة التذاكر والتأشيرة والمواصلات 24 ساعة من والى الفندق، ووجبتي السحور والإفطار والسكن في فندق خمسة نجوم، أما أسعار الحملة في العشر الأخيرة (براً)، فأسعارها تصل إلى 1900 درهم، أما أسعارها في الأيام الوسطى للشهر الفضيل فتبلغ 1100 درهم شاملة المواصلات والسكن 5 ليالٍ في مكة، وثلاثاً في المدينة.

فضل وثواب

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وقال عيد محمد المزروعي - موظف في مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، إن العمرة في رمضان فضلها وثوابها عظيمان، لذلك يقبل الناس عليها بكثرة، مشيراً إلى أنه سارع منذ الأيام الأولى للشهر الكريم إلى الحملة التي تعود عليها كل عام لحجز مقعد له لثقته بها.

وأكد المهندس كمال المشجري، أن أسعار مكاتب حملات العمرة مناسبة، ورحلاتها الجوية ما بين 4500-5200 درهم شاملة فندق 5 نجوم والمواصلات ووجبتي السحور والإفطار.

احتكار

وطالب وكلاء مكاتب حملات الحج والعمرة بعدم تدخل شركات السفر والسياحة لمزاولة نشاط (العمرة والحج) لكونها شركات غير مرخصة لهذا النشاط، حيث أكد سيد شفيق، مسؤول الحجوزات والمبيعات في مكتب حملة للحج والعمرة، تراجع الإقبال على حجوزات المعتمرين من خلال حملات العمرة المرخصة موسم هذا العام، بسبب احتكار تذاكر السفر من قبل مكاتب رحلات السياحة والسفر (السياحية) غير المرخصة، الأمر الذي أفقد مكاتب الحج والعمرة المرخصة الكثير من الأرباح.

وأوضح أن مكاتب حملات الحج والعمرة المرخصة تدفع رسوم تصاريح مزاولة المهنة للجهات المعنية بقيمة 10 آلاف درهم للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، و7800 درهم للرخصة التجارية من الدائرة الاقتصادية.

أربعة أيام

وأوضح محمد سعد من حملة للحج والعمرة، أن أسعار مكاتب العمرة المرخصة لم ترتفع، بل إنها خفضت هذا العام من أسعارها لترغيب المعتمرين في أداء مناسكهم في هذا الشهر المبارك كالعادة سنوياً، مشيراً إلى أن مكتبهم يحجز في شهر رمضان الفضيل للزبائن لأداء مناسك العمرة لأربعة أيام من كل أسبوع، بدءاً يوم من الأربعاء إلى يوم السبت (جوّاً) من أبوظبي إلى جدة، وبسعر يبدأ من 4250 درهماً إلى 5200 درهم (بحسب عدد الأفراد في الغرفة)، حيث إن المبلغ شامل لتذاكر الطيران والتأشيرة (للمقيم)، وحجز فنادق 5 نجوم (أبراج الساعة) مع وجبتي الإفطار والسحور والمواصلات (سيارات خاصة) التي تقل المعتمرين من المطار إلى الفندق وبالعكس، فيما حدد المكتب رحلتين بريتين لأداء عمرة رمضان، في الأيام العشرة الأخيرة، تبدأ الأولى في ال 19 من رمضان الموافق 24 مايو /‏‏ أيار الجاري بقيمة 1500 درهم، والرحلة الثانية تبدأ في ال 24 من رمضان الموافق ال 29 من مايو الجاري بقيمة 1200 درهم. وقال مسؤول في حملة للحج والعمرة: لدينا برنامجان في رمضان، الأول لمدة يومين بسعر 2850 درهماً والثاني لمدة ثلاثة أيام.