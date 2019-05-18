الأذري غوسينوف بطلاً لدولية الشارقة للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس الأول بطولة الشارقة الرمضانية الدولية للشطرنج الخاطف، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تزامناً مع بطولة الشارقة الرمضانية الدولية للشطرنج السريع بنسختها ال 24، برعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، وذلك بقاعة الشارقة بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة، منهم 35 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية أستاذ دولي كبير GM، وأستاذ دولي IM، وأستاذ اتحاد دولي FM

، وأستاذة دولية كبيرة وأستاذة اتحاد دولي من داخل وخارج الدولة، وبلغ عدد الدول المشاركة 30 دولة. وشهدت البطولة وحفل الختام عمر نعمان آل علي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، يرافقه سامي سفريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وحشد غفير من روّاد ومتابعي الشطرنج في الدولة.

وفي نهاية المطاف وبعد نهاية الجولة التاسعة، جاء الأستاذ الدولي الكبير غادير غوسينوف بالمركز الأول بعد تحقيقه ثماني نقاط من تسع جولات، بواقع 7 انتصارات وتعادلين. وحلّ بالمركز الثاني الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ بالرصيد نفسه من النقاط، ومبتعداً عن صاحب المركز الأول بفارق نقاط كسر التعادل، فيما جاءت الأستاذة الدولية الإيرانية سارة سادات ثالثاً، وجاء بالمركز الرابع الأستاذ الدولي الكبير الأرميني غابرييل سركيسيان، فيما حلّ خامساً الأستاذ الدولي اليمني بشير القديمي، وذهب المركز السادس للأستاذ الدولي المصري فؤاد الطاهر.

وكانت اللجنة المنظمة قد رصدت جوائز للاعبين الستة الأوائل في بطولة الشطرنج الخاطف، وكذلك رصدت جوائز للاعبين العشرة الأوائل في البطولة الرئيسية بطولة الشطرنج السريع، كما وضعت اللجنة المنظمة جوائز خاصة لأفضل لاعبة في البطولة، ولأفضل لاعب ولاعبة من الإمارات.