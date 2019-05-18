شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثى تطلق صاروخا باليستيا من على بعد 500 متر من ميناء الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم رئيس الفريق الحكومي بلجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة صغير بن عزيز مليشيات الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي، امس الجمعة، من على بعد 500 متر من ميناء الحديدة.

وقال بن عزيز، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، "هل سيقتنع المبعوث الدولي مارتن جريفيث بالحقائق وأن الموانئ عبارة عن ثكنات للميليشيات. واعتبرت الحكومة الشرعية اليمنية، في وقت سابق، أن المبعوث الأممي مارتن جريفيث لم يعد نزيها ولا محايدا في أداء المهمة الموكلة إليه وفقا للقرارات الدولية، وذلك عقب إحاطة جريفيث الأخيرة لمجلس الأمن الدولي. وكان رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، مايكل لوليسغارد، قد أكد الأربعاء، أنه يجب أن تكون هناك ترتيبات أمنية لحماية الموانئ الواقعة على الساحل الغربي لليمن، مشيرا إلى ضرورة العمل على إقامة مناطق منزوعة السلاح في الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الحوثى تطلق صاروخا باليستيا من على بعد 500 متر من ميناء الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.