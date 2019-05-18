شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عسكرى أمريكى خليجى يناقش الأمن البحرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
التقى رؤساء القوات البحرية وكبار القادة العسكريين في دول مجلس التعاون الخليجي القيادات العسكرية للقوات البحرية الأمريكية والقوات المشتركة في مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في البحرين.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، امس الجمعة، أن الاجتماع ناقش الأمن البحري والتدفق الحر للتجارة في المنطقة، كما أكد الاجتماع على التعاون والالتزام المتبادل بضمان أمن واستقرار الملاحة البحرية.
وقال مسؤولون، في وقت سابق اليوم، إن شركات التأمين البحري في لندن وسعت قائمة المياه التي تعتبرها عالية المخاطر لتشمل سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والخليج بعد الهجمات التي تعرضت لها سفن قبالة إمارة الفجيرة.
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