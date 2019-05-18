مركز المصالحة الروسى: تبادُل 9 مسلحين ب10 رهائن سوريين فى حلب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الجمعة، نجاح قوات الحكومة السورية، بمساعدة من الجيش الروسي، في تبادل 9 مسلحين بعشرة رهائن كانت تحتجزهم جماعات مسلحة في محافظة حلب.

وقال المركز - في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - : "في 17 مايو، ومن خلال وساطة المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تم تبادل تسعة أعضاء من الجماعات المسلحة بعشرة مواطنين من الجمهورية العربية السورية، بينهم امرأتان وطفل".

وبالإضافة إلى ذلك، سجل المركز الروسي حدوث خروقات لوقف إطلاق النار في منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب السورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعيش سوريا حربا أهلية منذ عام 2011، حيث تقاتل القوات الحكومية العديد من جماعات المعارضة والمنظمات المسلحة والإرهابية. وتعد روسيا، إلى جانب تركيا وإيران، ضامنة لنظام وقف إطلاق النار في سوريا.