اليمن... القوات الحكومية و"أنصار الله" تتبادلان القصف في الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش، إن "الحوثيين كثفوا قصفهم المدفعي بقذائف الهاون عيار 120 و82 على مواقع للعمالقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، وذلك من مواقع تمركزهم في أطراف المنطقة".

© AP Photo / Hani Mohammed

وأضاف أن "قصفا عنيفا شنه الحوثيون بقذائف الهاون الثقيلة ومدافع 10-بي على مواقع للعمالقة على مشارف مدينة التحيتا، في حين تعرضت مواقع أخرى على أطراف المدينة إلى قصف مماثل واستهداف بأسلحة متوسطة عيار 14.5 ومعدل البيكا وقناصة البرجنيف".

من جانبها، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن الجيش أطلق 9 قذائف مدفعية على مزارع وقرى في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

Advertisements

وأشارت إلى استهداف الجيش بالرشاشات مطار الحديدة ومناطق باتجاه فندق الواحة وسوق الحلقة وسيتي ماكس، وقرية الزعفران وناحية شركة العوادي في كيلو16 شرق الحديدة.

ووفقا لـ"المسيرة"، شن الجيش قصفا بصواريخ الكاتيوشا على مناطق متفرقة جنوب مدينة الحديدة.