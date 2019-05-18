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القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش، إن "الحوثيين كثفوا قصفهم المدفعي بقذائف الهاون عيار 120 و82 على مواقع للعمالقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، وذلك من مواقع تمركزهم في أطراف المنطقة".
© AP Photo / Hani Mohammed
من جانبها، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن الجيش أطلق 9 قذائف مدفعية على مزارع وقرى في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.
وأشارت إلى استهداف الجيش بالرشاشات مطار الحديدة ومناطق باتجاه فندق الواحة وسوق الحلقة وسيتي ماكس، وقرية الزعفران وناحية شركة العوادي في كيلو16 شرق الحديدة.
ووفقا لـ"المسيرة"، شن الجيش قصفا بصواريخ الكاتيوشا على مناطق متفرقة جنوب مدينة الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... القوات الحكومية و"أنصار الله" تتبادلان القصف في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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