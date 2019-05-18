وأشارت في بيان رسمي لها، عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن المساعد الأول لقائد الطائرة، صعب سليمان توفى، بعد شعوره بالتعب أثناء رحلة متجهة للعاصمة السعودية الرياض.
وصرحت الشركة لــ "صحيفة مكة" السعودية: لا يوجد لدينا مزيد من المعلومات في الوقت الحالي عن هذا المصاب الجلل ونحترم خصوصية عائلتة الكريمة التي هي في طريقها الآن للرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطراري لطائرة سعودية ووفاة أحد أفراد طاقمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.