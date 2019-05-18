وأشار "قرداحي" في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "شيخ الحارة"، المذاع طوال شهر رمضان، على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، إلى أنه لا يوجد فرق بين الإسلام والمسيحية، قائلا: "المسيحية كانت موجودة وجاء الإسلام ويوجد الكثير من التعاليم تتشابه بيننهما، فهما أكبر ديانتين في العالم متقاربتين في المفاهيم".
من ناحية أخرى، كشف جورج قرداحي في برنامج "شيخ الحارة"، عن السر وراء هجومه على ثورات "الربيع العربي".
وفي البداية، اعتبر "قرداحي"، أن "الربيع العربي" هو تسمية تم إلصاقها بهذا الحراك الذي حدث.
وقال: "عندما حدث ذلك الحراك، كان عندي شك، فسكت، وانتظرت حتى وضوح الصورة كاملة، ولكني شاهدت ما حدث في تونس ومصر".
وتابع موضحا: "الثورة الفرنسية استغرق في إعدادها 200 عام، وكذلك الحال بالنسبة للثورة البلشفية، وكان شعار "الربيع العربي" هو "يسقط النظام"، ولكن من طالبوا بهذا لم يقدموا أي مشروع سياسي بديل لتحقيق أمنيات الشعب".
وفيما أشار جورج قرداحي إلى أن شعبيته تأثرت في البداية، بسبب آرائه في ثورات "الربيع العربي"، ولكنه أصر على موقفه لأنه يرى أنها ضد الشعوب العربية وضد العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... جورج قرداحي: لا أخفي إسلامي... ويتحدث عن سر الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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