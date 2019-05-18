الأمم المتحدة تعبر عن حزنها لمقتل مدنيين بغارات جوية على صنعاء

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

عبرت الأمم المتحدة، الجمعة، عن حزنها العميق، جراء مقتل وجرح عشرات المدنيين بقصف جوي وقع، الخميس، في العاصمة اليمنية صنعاء.

جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان، إن المفوضية "تعبر عن حزنها العميق بشأن أنباء تحدثت عن مقتل وإصابة مدنيين، بينهم لاجئون، عندما ضربت غارات العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس".

وأشار إلى وجود لاجئين من بين المصابين والمتضررين، منهم امرأة صومالية وابنتها.

وشدد البيان، على أنه من "الواجب حماية المدنيين، وأنه ينبغي أن تضمن أطراف النزاع التقيد بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي".

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وشن طيران التحالف العربي، غارات جوية مكثفة، صباح الخميس، على عدة أماكن في صنعاء، أدت إلى وقوع انفجارات قوية.

وإثر ذلك، قال يوسف الحاضري، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثي، إن 4 قتلى من المدنيين سقطوا مع جرح 52 آخرين جراء غارات جوية للتحالف استهدفت عمارات سكنية وسط صنعاء، قبل أن يرتفع عدد القتلى بوقت لاحق إلى 6 مع جرح 70 آخرين، حسب الوزارة الحوثية ذاتها.

كما أشارت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية الإنسانية، عبر تويتر، إلى أن 4 قتلى و48 جريحا سقطوا، الخميس، بغارات جوية للتحالف السعودي الإماراتي في صنعاء.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقًا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.