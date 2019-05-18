اتحاد #البلياردو يجتمع بممثلي الصالات الرياضية

صحيفة الخليج الإلكترونية اجتمع المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الاستاذ جراح الشمري وأعضاء اللجنة الفنية للبلياردو بالاتحاد ممثله برئيسها أحمد الغامدي مساء أمس مع ممثلي الصالات المشاركة في بطولة الصالات للبلياردو لموسم 2019 وذلك في فندق مداريم كراون بمدينة الرياض . وعرضت اللجنة الفنية شروط المشاركة واستمعت لممثلي الصالات وملاحظاتهم حيال آلية وجدولة البطولة التي تقام في نسختها الأولى من أجل الظهور بالشكل الذي يرضي طموحات الاتحاد والجهات المشاركة. وفي نهاية الاجتماع تم سحب قرعة البطولة التي سيُعلن عنها بعد انتهاء جميع الترتيبات، إضافة لقيام الصالات بعرض الأطقم الخاصة بها للمشاركة في البطولة.

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