فالبوينا على أعتاب #الدوري_السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب صفقة كبرى من نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت صحيفة “Yenisafak“، أن الفرنسي ماتيو فالبوينا، جناح نادي فناربخشه، أصبح على أبواب الدوري السعودي، بعد أن قام بتوديع زملاءه في العملاق التركي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فالبوينا، والذي تورط في أكبر فضيحة في فرنسا، مع زميله كريم بنزيما، عندما تم ابتزازه بفيديو جنسي، لديه عرض من نادي سعودي، مقابل راتب سنوي يقدر بـ4 ملايين يورو.

ومن ناحيتها، أشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى أن نادي الاتحاد، هو الفريق السعودي، الذي قدم عرضًا لفالبوينا، من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.