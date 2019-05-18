- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
كشف سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، موقفه من الاستمرار في رئاسة النادي، بعد تتويج “العالمي” بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وتوج فريق النصر بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، مساء أمس الخميس، بعد تغلبه على الباطن بثنائية مقابل هدف، ليحافظ على صدارة الجدول برصيد 70 نقطة.
ورفع فريق النصر كأس بطولة الدوري السعودي للمرة الثامنة في تاريخه، بعد موسماً صعباً، ومنافسه قوية مع الهلال حتى الدقائق الأخيرة من الجولة النهائية، لينهي “الزعيم” موسمه في الوصافة.
وأكد آل سويلم في تصريحات تلفزيونية، قائلاً: “هناك اجتماع مع عبدالعزيز بن تركي، حيث ستكون الأمور واضحة، أهم شيء أن يسير نادي النصر في الطريق الصحيح”.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن موقف #آل_سويلم من الاستمرار في رئاسة #النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.