الكشف عن موقف #آل_سويلم من الاستمرار في رئاسة #النصر

كشف سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، موقفه من الاستمرار في رئاسة النادي، بعد تتويج “العالمي” بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتوج فريق النصر بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، مساء أمس الخميس، بعد تغلبه على الباطن بثنائية مقابل هدف، ليحافظ على صدارة الجدول برصيد 70 نقطة.

ورفع فريق النصر كأس بطولة الدوري السعودي للمرة الثامنة في تاريخه، بعد موسماً صعباً، ومنافسه قوية مع الهلال حتى الدقائق الأخيرة من الجولة النهائية، لينهي “الزعيم” موسمه في الوصافة.

وأكد آل سويلم في تصريحات تلفزيونية، قائلاً: “هناك اجتماع مع عبدالعزيز بن تركي، حيث ستكون الأمور واضحة، أهم شيء أن يسير نادي النصر في الطريق الصحيح”.