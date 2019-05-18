هامبورغ يقيل مدربه فولف بعد فشله في العودة الى الدرجة الاولى

أعلن نادي هامبورغ الالماني لكرة القدم الذي يلعب في الدرجة الثانية أنه سيقيل مدربه هانيس فولف في نهاية الموسم الحالي بعدما فشل في إعادته إلى الدرجة الاولى في اول محاولة له بعد عام من سقوطه الى الثانية. وقال رالف بيكر المدير الرياضي للنادي الجمعة “جلسنا معا لتحليل الجزء الثاني من الموسم، إضافة الى خططنا للموسم المقبل”.

وتابع “بناء على طلب هانيس، نتشارك خبر (الاقالة) قبل مباراتنا الاخيرة للموسم الحالي”.

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وودع هامبورغ الفائز بكأس الأندية الأوروبية عام 1983 (دوري ابطال اوروبا حاليا) البوندسليغا الموسم الماضي للمرة الاولى في تاريخه، بعدما امضى 55 عاما في الدرجة الاولى، وهي فترة قياسية.

وكان هامبورغ الساعي للعودة الى دوري الاضواء قد أقال مدربه السابق كريستيان تيتس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة أدت الى تراجعه للمركز الخامس، وعين فولف بدلا منه لانتشال الفريق.

وعلى الرغم من البدايات الجيدة للمدرب الجديد، إلا أن نتائج الفريق تراجعت مرة جديدة في نهاية الموسم، وادت الهزائم المتكررة الى تراجع هامبورغ للمركز الرابع متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن يونيون برلين (56 مقابل 53) صاحب المركز الثالث الاخير المؤهل للمشاركة في دورة فاصلة مع صاحب المركز السادس عشر في البوندسليغا من اجل الصعود الى الدرجة الاولى، قبل جولة من النهاية.

وفقد هامبورغ أمله بالتأهل الى الدرجة الاولى بسبب فارق الاهداف الذي يصب لصالح يونيون برلين.