دورة #روما: #نادال يواجه #تسيتسيباس في مباراة ثأرية

بلغ الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا وحامل اللقب الجمعة نصف نهائي دورة روما لكرة المضرب، خامسة دورات الألف نقطة للماسترز وثانية دورات البريميير الخمس عند السيدات، حيث سيحاول الثأر من اليوناني ستيفانوس تسيتيسباس والتأهل الى أول نهائي على الملاعب الترابية هذا الموسم. وتغلب نادال على مواطنه فرناندو فرداسكو 6-4 و6-صفر في ربع نهائي الدورة الإيطالية الذي شهد انسحاب السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا بسبب اصابة في ساقه اليمنى، واليابانية ناومي اوساكا المصنفة اولى عالميا بسبب اصابة في يدها اليمنى.

وكان الماتادور الإسباني خسر امام تسيتسيباس في نصف نهائي دورة مدريد الإسبانية التي ذهب لقبها الى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول في العالم على حساب اليوناني الشاب.

وصرح نادال الذي توج باللقب العام الماضي على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، “من المهم جدا أن أكون في نصف النهائي من جديد، والفوز بثلاث مباريات متتالية أيضا”.

وأضاف “إنه نصف النهائي الخامس لي تواليا. في إنديان ويلز، لم أستطع أن ألعب، ثم خسرت في مونتي كارلو وبرشلونة ومدريد. لكن ببلوغي نصف النهائي في كل هذه الدورات، يعني أني ألعب بشكل جيد”.

وأظهر نادال ذلك أمام فرداسكو الذي انتزع منه الإرسال الأول في المجموعة الأولى، وسنحت له أربع فرص أخرى في الشوط التاسع بعد أن تعادلا 4-4.

ونجح نادال في انتزاع إرسال مواطنه مرتين في الشوطين السادس (مدركا التعادل 3-3) والعاشر منهيا المجموعة في صالحه.

وسيطر الفائز بلقب دورة روما ثماني مرات على مجريات المجموعة الثانية وكسبها بيضاء بعدما كسر إرسال منافسه ثلاث مرات، محققا فوزه السابع عشر على فرداسكو في مقابل ثلاث هزائم آخرها في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة 2016 بخمس مجموعات وشوطين فاصلين.

وقال “في البداية، لعب (فرداسكو) بشكل رائع مع الكثير من الضربات الرابحة وقليل من الأخطاء. بعد ذلك، كنت أكثر نزعة للهجوم بينما هو تراجع وتباطأ أداؤه. قمت بأشياء جيدة كثيرة اليوم، إنه انتصار جيد”.

– “لست متفاجئا” –

وتطرق نادال في المؤتمر الصحافي بعد مباراة اليوم الى خسارته أمام تسيتسيباس، وقال مبتسما “أعرف ما حصل في مدريد، أعرف الحلول، لكن التنفيذ أمر ليس سهلا. ما هو نظري دائما ما يكون بسيطا جدا”.

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وتابع “عليَ أن ألعب بشكل جيد. اذا ما فعلت ذلك، فستكون فرصتي كبيرة. إذا لعبت بشكل سيء، فلن تكون لدي فرصة”.

وعن خصمه الشاب (20 عاما) المصنف سابعا في العالم، قال “ملك” الملاعب الترابية أنه لم يتفاجأ بأن يراه بهذا المستوى في وقت مبكر.

وقال في هذا الصدد “أمر طبيعي أن يكون هناك لاعبون شبان في القمة. إنه لاعب جيد. نقدم توقعات أنا والفريق المشرف عليَ حول من سيكون ضمن العشرة الأوائل في نهاية الموسم. أنا وضعت تسيتسيباس. لا أريد أن أقول أني عبقري، لكنه بالفعل مرشح لذلك، حتى أنه بدأ بشكل أفضل مما توقعت له”.

وفاز الأرجنتيني دييغو شفارتسمان (26 عاما ومصنف 24) على الياباني كي نيشيكوري السادس عالميا 6-4 و6-2، وبلغ نصف النهائي ليواجه المصنف أول في العالم الصربي نوفاك ديوكوفيتش أو الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو السابع.

ولدى السيدات، انسحبت اوساكا قبيل خوضها المواجهة ضد الهولندية كيكي برتنز في ربع النهائي.

وستقابل برتنز في نصف النهائي البريطانية جوهانا كونتا الفائزة على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 6-3 و3-6 و6-1.

وفي مباراة بين مصنفتين سابقتين في المركز الأول عالميا، تخطت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة رابعة في الدورة البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا 6-7 (5-7) و6-2 و6-2.

وسيطرت بليسكوفا على المباراة بالكامل، لكن تحولا حدث في المجموعة الأولى حيث كانت ترسل للفوز بها (5-3) بعد أن كسرت إرسال البيلاروسية مرتين، لكنها فقدت الإرسال وتمكنت الأخيرة من الفوز بها بشوط فاصل.

وفي المجموعتين الأخيرتين، لم تدع التشيكية الفرصة لمنافستها لكي تعود مجددا الى الأجواء وسمحت لها بشوطين في كل واحدة.

وتقابل بليسكوفا في نصف النهائي اليونانية ماريا ساكاري الفائزة على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 5-7 و6-3 و6-صفر.

والتقت اللاعبتان العام الماضي في دورة روما بالذات، واغتاظت التشيكية من أحد قرارات الحكم فقامت بتوجيه عدة ضربات من مضربها للكرسي الجالس عليها بعد خسارتها في الدور الثاني بثلاث مجموعات 6-3 و3-6 و5-7.