سيميوني : #جريزمان سينضم إلى فريق أفضل منا تاريخيًا

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صحيفة الخليج الإلكترونية
وقع الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في زلة لسان، كشف من خلالها عن وجهة لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان المقبلة.
وأعلن جريزمان، في مقطع فيديو، خلال الأسبوع الحالي، الرحيل عن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، دون تحديد وجهته المقبلة، وسط أنباء عن منافسة رباعية بين برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، للتعاقد معه.
وقال سيميوني في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه الأخيرة في الدوري الإسباني: “جريزمان، سيرحل عن أتلتيكو مدريد، ليس من أجل المال، وإنما من أجل الانضمام إلى فريق أفضل منا تاريخيًا”.
وأضاف المدرب الأرجنتيني: “فلوكاس هيرنانديز الذي سيرحل أيضًا عن أتلتيكو، لا يستطيع القول (لا) لفريق بايرن ميونخ الألماني، وهو نفس حال جريزمان مع برشلونة”.
وبذلك يكون سيميوني، قد أعطى مؤشر قوي على حسم جريزمان، وجهته المقبلة، وهي الانتقال لبرشلونة في الصيف المقبل، وبقيمة فسخ عقده، والتي ستنخفض من 200 مليون إلى 120 مليون، في الأول من يوليو.
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