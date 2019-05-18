كاريلو ينضم إلى القائمة المبدئية لمنتخب #بيرو

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صحيفة الخليج الإلكترونية
انضم اندري كاريلو، لاعب فريق الكرة بنادي الهلال، إلى القائمة المبدئية لمنتخب بيرو، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.
ومن المنتظر أن يلعب كاريلو في كوبا أمريكا، بأحذية تحمل أسماء أبنائه، على غرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي.
وتقام منافسات بطولة أمريكا الجنوبية للمنتخبات بالبرازيل، خلال الفترة بين 14 يونيو و7 يوليو المقبل.
ويلعب منتخب بيرو في المجموعة الأولى بـ”كوبا أمريكا”، حيث يواجه البرازيل وبوليفيا وفنزويلا.
ويعد اندري كاريلو، أحد العناصر الأساسية في صفوف منتخب بيرو، حيث ارتدى قميص بلاده في 48 مباراة دولية، سجل خلالها 6 أهداف، كما كان ضمن قائمة المنتخب في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.
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