مباريات_اليوم :نهائي #إنجلترا وجولة الحسم بين #بايرن_ميونيخ و #دورتموند وبنفيكا وبورتو

صحيفة الخليج الإلكترونية

جماهير كرة القدم، أنتم على موعد اليوم السبت 18 مايو 2019، مع عدد من المباريات الهامة، في مختلف البطولات على مستوى العالم.

مانشستر سيتي * واتفورد

يلتقي مانشستر سيتي مع نظيره واتفورد، على ملعب ويمبلي، في السابعة مساءً، في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان مانشستر سيتي، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الماضي، قد تأهل لنهائي كأس الاتحاد، عقب فوزه على برايتون (1-0)، في مباراة نصف النهائي، بينما تأهل واتفورد على حساب وولفرهامبتون بنتيجة (3-2).

ليفانتي * أتلتيكو مدريد

يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على ليفانتي، على ملعب سبوتات دي فالنسيا، في الثانية ظهرًا، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيكو مدريد وصافة الدوري الإسباني، برصيد 75 نقطة، بينما يأتي ليفانتي في المركز الخامس عشر، برصيد 43 نقطة.

إشبيلية * أتلتيك بيلباو

يستضيف إشبيلية، نظيره أتلتيك بيلباو، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الخامسة والربع مساءً، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل إشبيلية المركز السادس في جدول الليجا، برصيد 56 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أتلتيك بيلباو “السابع”.

ساسولو * روما

يحل روما ضيفًا على ساسولو، على ملعب مابي، في التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقةالدوري الإيطالي.

ويحتل روما المركز الخامس في جدول “كالتشيو”، برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أتلانتا “الرابع”، بينما يأتي ساسولو في المركز العاشر، برصيد 42 نقطة.

بايرن ميونيخ * آينتراخت

يستضيف بايرن ميونيخ، نظيره آينتراخت فرانكفورت، على ملعب أليانز ارينا، في الرابعة والنصف عصرًا، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الألماني.

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ويتزعم بايرن ميونيخ، صدارة “بوندسليجا”، برصيد 75 نقطة، بفارق نقطتين عن دورتموند الوصيف، قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة، بينما يأتي آينتراخت في المركز السادس، برصيد 54 نقطة.

مونشنغلادباخ * بروسيا دورتموند

يحل بروسيا دورتموند ضيفًا على بروسيا مونشنغلادباخ، على ملعب بروسيا بارك، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الألماني.

ويحتل بروسيا دورتموند وصافة “بوندسليجا”، برصيد 73 نقطة، قبل نقطتين عن بايرن ميونيخ المتصدر، بينما يأتي مونشنغلادباخ في المركز الرابع، برصيد 55 نقطة.

باريس سان جيرمان * ديجون

يلتقي باريس سان جيرمان، مع نظيره ديجون على ملعب “حديقة الأمراء”، في العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويمتلك باريس سان جيرمان، الذي حسم اللقب رسميًا، 88 نقطة في رصيده، بينما يأتي ديجون في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، برصيد 31 نقطة.

بورتو * سبورتنج لشبونة

في قمة برتغالية، يلتقي بورتو مع نظيره سبورتنج لشبونة على ملعب الدراجاو، في الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري البرتغالي.

ويحتل بورتو المركز الثاني في جدول الدوري البرتغالي، برصيد 82 نقطة، بفارق نقطتين عن بنفيكا المتصدر، قبل جولة من نهاية المسابقة، بينما يأتي سبورتنج لشبونة في المركز الثالث، برصيد 74 نقطة.

بنفيكا * سانتا كلارا

يلتقي بنفيكا مع سانتا كلارا، على النور، في الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري البرتغالي.

ويتزعم بنفيكا صدارة الدوري البرتغالي، برصيد 84 نقطة، بفارق نقطتين عن بورتو الوصيف، قبل جولة من نهاية المسابقة، بينما يأتي سانتا كلارا في المركز الثامن، برصيد 42 نقطة.

النجم الساحلي * الترجي

في قمة تونسية، يلتقي النجم الساحلي مع الترجي على الملعب الأولمبي بسوسة، في الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الرابطة المحترفة التونسية الأولى.

ويتزعم الترجي صدارة الدوري التونسي، برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، بفارق 9 نقاط عن النجم الساحلي الوصيف.