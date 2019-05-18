شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني بيشة» ينتشل جثمان طفل غرق بحفرة مياه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: انتشل غواصو الدفاع المدني في بيشة مساء الجمعة، جثمان طفل مات غرقا بعد سقوطه في حفرة مليئة بمياه الأمطار. وحسب نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المقدم عبدالإله الشهراني، باشرت فرق الدفاع المدني بلاغا يفيد بسقوط طفل سعودي (13 عاما) في حفرة مساحتها 5×8 متر، وعمق متدرج يصل إلى 7 أمتار ممتلئة بمياه الأمطار في قرية الجعبة بمحافظة بيشة. وبين الشهراني أن غواصي الدفاع المدني استخرجوا جثمان الطفل من قاع الحفرة وتم التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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