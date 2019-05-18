السفارة السعودية بتركيا تصدر تحذيرًا عاجلًا لمواطنيها

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حذرت السفارة السعودية في أنقرة، اليوم الجمعة، مواطنيها المستثمرين بتركيا من مشكلات العقار، داعية للتواصل معها لحفظ حقوقهم وحمايتهم.

وقالت السفارة في بيان لها، إنه ورد إليها الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، كعدم حصولهم على سند التملك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار، وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد والذي تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين المواطن والشركة العقارية".

وبناء على ذلك، أوصت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة بإسطنبول المواطنين ممن لديهم مشكلات مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار، بالتواصل أولاً مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم.