شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الملك سلمان وولى عهده يوجهان النائب العام بزيارة سجون مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار النائب العام السعودى الشيخ سعود المعجب، مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، وكان فى استقباله مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمرى، ومدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، وعدد من الضباط المسئولين.



النائب العام السعودى

Advertisements

وأوضح المعجب أن السجون والإصلاحيات فى المملكة أصبحت مكاناً لإصلاح الفرد أكثر من أنها تأديب، مشيراً إلى العزيمة الجادة التى جعلت السجون تتخطى العديد من التحديات لتصبح ما هى عليه اليوم، وذلك فى ضوء متابعة القيادة السعودية.



النزلاء

ونقلت وكالة "واس" عن "المعجب" قوله إن هذه الزيارة تأتى بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتفقد أحوال النزلاء والوقوف على احتياجاتهم، لافتاً الانتباه إلى أن الزيارات ستشمل كافة سجون المناطق قريباً.



النائب العام السعودى

وبين الشيخ المعجب أن ما شاهده ولمسه من النزلاء ما هو إلا بوادر الخير من حزمة البرامج التأهيلية والإصلاحية التى تقوم بها السجون، مشيراً إلى أن ملف العقوبات البديلة تم مناقشته مع مدير عام السجون، ومع عدد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى وزارة العدل، وسترى النتائج النور في أقرب وقت ممكن.