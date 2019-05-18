الجيش اليمني يعلن مقتل 20 من "أنصار الله" بكمين غرب مارب

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش استدرجت عددا من عناصر الحوثيين، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في محيط جبل هيلان بمديرية صرواح [غرب مارب] وباغتتهم بهجوم مفاجئ". © AP Photo / Hani Mohammed وأضاف أن "الكمين أسفر عن مقتل 20 من الحوثيين وجرح آخرين، فيما استعاد الجيش كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة". وتشهد مديرية صرواح بين الحين والآخر، معارك كر وفر بين قوات الحكومة الشرعية ومسلحي جماعة أنصار الله، في ظل سعي القوات الحكومية استعادة السيطرة على المديرية الاستراتيجية التي تضم مطاراً عسكرياً، وتمر عبرها أنابيب نقل النفط الخام من مارب إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة، وتتخذ "أنصار الله" من مواقعها في المديرية لقصف مدينة مارب التي يقع فيها مركز قيادة الجيش اليمني.

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