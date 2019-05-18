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وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الوضع في سوريا إنه قبل عدة سنوات كان هناك مشفى متطور في مدينة حلب، وكان اسمه مشفى الكندي، وهو أهم مشفى لطب العيون في منطقة الشرق الأوسط.
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وتابع: "ذهب ممثل منظمة الصحة العالمية إلى هناك بترتيبات خاصة مع الهلال الأحمر، وعاد، فقال لنا ولمنظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد مشفى، وأنه دخل إلى بناء كله إرهابيون، وأن المشفى قد أزيلت معالمها الطبية بالكامل".
ولفت الجعفري: "هذه شهادة من ممثل أممي زار مشفى الكندي آنذاك، وقد تكررت القصة عدة مرات. وذكر زميلي العزيز السفير الروسي فاسيلي، قصة تدمير المشافي في الرقة من قبل الطائرات الأمريكية، ولا أحد يتحدث عن الأمر، لا حملة قلم إنساني، ولا حملة قلم إجتماعي، ولا فلسفي".
وقال إن "عشرات المشافي دمّرت في الرقة بالكامل، لا بأس طالما الأمريكان هم من يقومون بذلك، حسنا. لا يوجد أي مشكلة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجعفري: حكومة بريطانيا رعت إنشاء "الخوذ البيضاء" ومهمته الرئيسية فبركة مشاهد الحوادث الكيميائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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