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توجيه مهم من مجلس الوزراء بشأن الابتعاث في الجهات الحكومية

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من مجلس الوزراء بشأن الابتعاث في الجهات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

جدة -  

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

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أكد مجلس الوزراء على الجهات والمصالح الحكومية كافةً ضرورة الالتزام بمدة ابتعاث منسوبيها.

كما شدد على عدم التوسع في تمديد الابتعاث، والالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص.

ويهدف هذا التوجيه إلى الإسهام في الحد من استنزاف بنود الابتعاث، والتقليل من المصروفات، وكذلك لما للتوسع في التمديد من أثر سلبي على المبتعث.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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