اخبار الخليج

هبوط اضطراري لطائرة الخطوط السعودية في القاهرة

0 نشر
محمد النحاس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري لطائرة الخطوط في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -  

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اضطرت إحدى طائرات الخطوط السعودية التي كانت متوجهة إلى مطار برج العرب في الإسكندرية للهبوط اضطرارياً في مطار القاهرة.

Advertisements

وكان أحد ركاب الطائرة التي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عند الساعة 7:22 صباح اليوم الجمعة قد تعرض لوعكة صحية شديدة.

وعلى إثر ذلك، طلب قائد الطائرة السماح له بالهبوط في مطار القاهرة لإسعاف الراكب، وبعد الهبوط هرع فريق طبي لإنقاذه لكنه فارق الحياة.

وأكملت الطائرة بعد ذلك رحلتها إلى مطار برج العرب، وهبطت عند الساعة 11:03 صباح اليوم متأخرة عن موعدها المحدد بنحو ساعتين و18 دقيقة بسبب الظرف الطارئ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطراري لطائرة الخطوط السعودية في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا