شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري لطائرة الخطوط السعودية في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اضطرت إحدى طائرات الخطوط السعودية التي كانت متوجهة إلى مطار برج العرب في الإسكندرية للهبوط اضطرارياً في مطار القاهرة.

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وكان أحد ركاب الطائرة التي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عند الساعة 7:22 صباح اليوم الجمعة قد تعرض لوعكة صحية شديدة.

وعلى إثر ذلك، طلب قائد الطائرة السماح له بالهبوط في مطار القاهرة لإسعاف الراكب، وبعد الهبوط هرع فريق طبي لإنقاذه لكنه فارق الحياة.

وأكملت الطائرة بعد ذلك رحلتها إلى مطار برج العرب، وهبطت عند الساعة 11:03 صباح اليوم متأخرة عن موعدها المحدد بنحو ساعتين و18 دقيقة بسبب الظرف الطارئ.