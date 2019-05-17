الدفاعات الجوية السورية تستهدف "أجساما مضيئة" مصدرها اسرائيل وتسقط عددا منها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أعلنت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن الدفاعات الجوية استهدفت "اجساما مضيئة" مصدرها اسرائيل واسقطت عددا منها مساء الجمعة. وذكرت سانا ايضا نقلاً عن مصدر عسكري أن "وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت أهدافاً معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها". وكانت الوكالة نقلت عن مراسلها سماع دوي "انفجار" في محيط دمشق.

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