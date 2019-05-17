اخبار الخليج

السعودية تطالب قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع تطالب قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الملك سلمان

الملك سلمان

جددت المملكة العربية السعودية طلبها من دولة قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واحترام حقوق العمال المهاجرين لديها، إعمالا للمواثيق والقوانين الدولية. وشددت المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسة عقدها المجلس لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر أمس، على ضرورة قيام قطر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب.

كما دعت المملكة السلطات القطرية إلى إزالة كل العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر فريضة الحج والعمرة. وأعربت المملكة عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران، الذين سحبت الحكومة القطرية جنسياتهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ومارست

Advertisements

كما دعت المملكة السلطات القطرية إلى إزالة كل العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر فريضة الحج والعمرة.

وأعربت المملكة عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران، الذين سحبت الحكومة القطرية جنسياتهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ومارست عليهم التمييز العنصري والتهجير القسري، ومنعتهم من حق العودة إلى بلادهم.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية فرضت مقاطعة بالتنسيق بين مصر والإمارات والبحرين، ردا على التدخلات القطرية في شئون الدول الإسلامية والتحريض على الجيران، فضلا عن دعم التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح وتوفير الغطاء لتحركاتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تطالب قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا