واشنطن تحذر رعاياها في «دولة آسيوية» من هجمات إرهابية محتملة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أوصت السفارة الأمريكية في إندونيسيا، اليوم الجمعة، مواطنيها بالبلد الأخير بالابتعاد عن مناطق التجمعات والتظاهرات، تخوفًا من حدوث أعمال إرهابية تزامنا مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة، دعت فيه مواطنيها في إندونيسيا بالابتعاد عن المناطق المزدحمة، وتجنّب الاقتراب من التظاهرات، بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، الأربعاء المقبل.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية الإندونيسية محمد إقبال، في بيان له، إن السلطات تخطط لنشر 32 ألف شرطي في مختلف مناطق العاصمة جاكرتا، في يوم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أنه من بداية مايو الجاري، ألقت السلطات الأمنية القبض على 29 إرهابيًّا يشتبه في تخطيطهم للقيام بتفجيرات وسط التظاهرات المتوقع خروجها، الأربعاء المقبل، لأنصار المرشح للرئاسة فرابوو سوبيانتو.

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وسبق أن حذّر المرشح سوبيانتو، الجنرال السابق في الجيش، من تظاهرات ضخمة، بسبب ما يزعم إنّه "تزوير" واسع النطاق للانتخابات.

وهدّد "سوبيانتو"، بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الأسبوع المقبل، إذا تم إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو.

وأبريل الماضي، أدلى الإندونيسيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها ويدودو، والجنرال سوبيانتو، للفوز برئاسة البلد المسلم الأكبر في العالم من حيث عدد السكان.

وتوصف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإندونيسية بأنها الأكبر التي تجرى في يوم واحد على مستوى العالم، حيث يشارك فيها نحو 192 مليون ناخب، ويتنافس فيها أكثر من 245 ألف مرشح.