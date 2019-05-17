حبس رجل صيني عشرة أيام لإعطاء كلابه أسماء "مثيرة للجدل"

ألقت قوات الشرطة فى الصين القبض على مدرب كلاب وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 أيام فى أحد مراكز الاحتجاز، وذلك بعد أن أعطى اثنين من كلابه أسماء مثيرة للجدل، تشير إلى الحكومة الصينية وموظفي الخدمة المدنية.

تم استدعاء الرجل البالغ من العمر 30 عاما، الملقب بـ "بان"، من قبل الشرطة قبل أيام، بعد ما نشر على احدى شبكات السوشيال ميديا الصينية بأنه قد قام بتسمية اثنين من كلابه "تشنجوان" و"شيجوان"، فالأول يشير إلى المسئولين المكلفين بمكافحة الجريمة، فى حين أن الثانى اسم يستخدم لوصف عاملين مثل مساعدى المرور.

وقال "بان" إنه لا يعرف أن أسماء كلابه أمر غير قانونى، وأنه قام بذلك على سبيل المزاح، إلا أن الشرطة لم تجد فى الأمر حسا كوميديا كما ادعى بان، وبدأت تحقيقا بعد أن ظهر موقع الرجل على الإنترنت.

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وبحسب موقع oddity central فإن ضابط شرطة بكين أكد أن مربى الكلاب كان مستفزا للبعض على وسائل التواصل الاجتماعى، وأن حيلته الأخيرة "تسببت فى ضرر كبير لدى مشاعر بعض المسئولين"

"لم أكن أعرف القانون ، لم أكن أعرف أن هذا غير قانوني" ، هكذا قال بان فى أقواله، لكن كل ذلك كان بلا جدوى، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 10 أيام فى مركز احتجاز إدارى في مدينة "شيانجيانج" لنشره "معلومات مهينة ضد موظفين رسميين".

ولكن كان لرواد الوسشيال ميديا رأيا آخر، حيث عارض البعض فكرة الحبس، لمجرد أنه قام بتسميه كلابه أسماء لمسئولين، وتساءل أحدهم: "هل يمكن أن تخبرنى ما هو القانون الذي ينص على أن الكلاب لا يمكن أن تسمى تشنجوان؟"