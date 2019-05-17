شكرا لقرائتكم قائد الجيش اللبناني يشارك في البنتاغون بتقويم المساعدات الأميركية للمؤسسة العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 23:12

شارك قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون في الاجتماع المشترك الذي عقد في مبنى البنتاغون مع اللجنة الأميركية المكلفة ملف المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني، برئاسة مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاثرين ويلبارغر وعدد من ضباط الجيش، وفي حضور السفيرة الأميركية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد، والسفير اللبناني في واشنطن غبريال عيسى.



وقدم الجانب اللبناني عرضا عن كيفية استخدام الجيش للسلاح والعتاد الأميركي في تنفيذ المهمات الموكلة إليه سواء عند الحدود أم في الداخل ومدى فاعليته، إضافة إلى الحاجات المستقبلية التي تساهم في تطوير قدراته العسكرية وبخاصة في ما يتعلق بالحدود البحرية والتحديات القادمة سواء لجهة ضبط الحدود المائية أم حماية منصات النفط.

وأكد الجانب الأميركي من جهته، استمرار الدعم للجيش اللبناني، آخذا في الاعتبار الحاجات المستقبلية التي تساعده في تنفيذ مهمته. وفي الختام قدم العماد عون درعا تقديريا لويلبارغر.

وكان اقائد الجيش التقى نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال بول سيلفا وبحث معه العلاقة الثنائية بين جيشي البلدين.

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...وهبة إيطالية للجيش اللبناني

الى ذلك أقيم قبل ظهر اليوم (الجمعة) في قاعدة بيروت البحرية،حفل تسلم هبة من السلطات الإيطالية للجيش اللبناني، عبارة عن عتاد هيدروغرافي وعدد من الغرف الجاهزة، في حضور السفير الإيطالي ماسيو ماروتي، ممثل قائد الجيش، مدير الهندسة العميد طعان نصار، الملحق العسكري الإيطالي العقيد سفورزا ماسيميليانو، إلى جانب عدد من الضباط.

وألقى ماروتي كلمة أكد فيها "أهمية التعاون بين الجيشين"، معربا عن "التزام بلاده مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني".

كما ألقى نصار كلمة قال فيها: "نحن نرى في هذه المساعدة التي تضاف إلى الكثير من المساعدات السابقة، إحدى ثمار التعاون البناء بين بلدينا، ما ينعكس إيجابا على العلاقات بين الجيشين اللبناني والإيطالي، إذ يكتسب الدعم الإيطالي أهمية كبيرة في ظل المهمات التي تتولاها المؤسسة العسكرية في إطار حفظ الأمن والاستقرار على امتداد مساحة الوطن".

وقدم نصار للسفير الإيطالي درع الجيش التذكارية، تقديرا لجهود السلطات الإيطالية في دعم الجيش.