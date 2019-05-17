شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للاغاثة يقيم مهرجانا بمشاركة 2000 صائم ويتيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 23:11

أقام مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان أمس، بالتعاون مع جمعية "أجيالنا"، مهرجانا للأيتام في "بيال" - سن الفيل، بمشاركة 2000 صائم ويتيم من صيدا وطرابلس وبيروت. وتخلل المهرجان ألعاب ترفيهية وإفطار وتوزيع الهدايا على الأطفال.







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