شكرا لقرائتكم «الحرس الثوري» يهدد السفن الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران، بكين، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب – | منذ ساعتين في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 22:18

سخرت طهران من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حوار، معتبرة أن إدارته «توجّه مسدساً» إليها. وهدد «الحرس الثوري» الإيراني بأن صواريخه تطاول «بسهولة» السفن الحربية الأميركية في مياه الخليج، فيما حضّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «أصدقاء» بلاده على اتخاذ «خطوات ملموسة» لإنقاذ الاتفاق النووي المُبرم عام 2015.



ونشرت واشنطن في المنطقة حاملة طائرات وسفينة هجومية برمائية وقاذفات استراتيجية من طراز «بي-52» وبطاريات صواريخ «باتريوت»، لمواجهة تهديدات إيرانية «جدية». وذكر مسؤولون أميركيون أن صوراً أظهرت أن طهران حمّلت صواريخ قصيرة المدى على قوارب صغيرة في مياه الخليج.

وقال محمد صالح جوكار، المساعد القانوني للشؤون البرلمانية في «الحرس الثوري»: «صواريخ إيران قادرة بسهولة على بلوغ السفن الحربية في الخليج. هذه الصواريخ التي یبلغ مداها ألفي كيلومتر، قادرة على استهداف أي نقطة».

وأضاف: «إذا اندلعت حرب في المنطقة، فسيكون العالم في مأزق في ما يتعلّق بتأمين الطاقة. والاقتصاد الأميركي لن يكون قادراً على تحمّل تكاليف هذه الحرب، كما أن واشنطن تعاني وضعاً سيئاً، لجهة القوى العاملة والظروف الاجتماعية». واعتبر أن «أميركا عاجزة عن مهاجمة دول، مثل سورية وفنزويلا وكوريا الشمالية»، مشدداً على أن «جبهة المقاومة في ذروة قدرتها».

أما الجنرال رسول سنائي راد، وهو نائب لقائد القوات المسلحة للشؤون السياسية، فقال: «تصرّفات القادة الأميركيين في الضغط وفرض عقوبات، وفي الوقت ذاته الحديث عن محادثات، هي بمثابة توجيه سلاح إلى شخص وطلب صداقته والتفاوض معه». وأضاف: «سلوك الزعماء الأميركيين هو لعبة سياسية تشمل تهديدات وضغوطاً، مع إظهار استعدادهم للتفاوض، من أجل تقديم صورة سلمية عن أنفسهم وخداع الرأي العام» العالمي.

في بكين، شدد ظريف على ضرورة أن «تتمكّن إيران من إقامة علاقات اقتصادية طبيعية» بعد الاتفاق النووي. وتابع: «إذا كان المجتمع الدولي والدول الأعضاء الأخرى (في الاتفاق) وكذلك أصدقاؤنا مثل الصين وروسيا، يريدون الحفاظ على هذا الإنجاز، يجب التأكد عبر خطوات ملموسة من أن الإيرانيين يستفيدون من المزايا» التي نصّ عليها الاتفاق. ولفت إلى أن «معظم المجتمع الدولي أصدر تصريحات حتى الآن، بدل اتخاذ مواقف».

وكان ترامب سُئل هل ستخوض الولايات المتحدة حرباً مع إيران، فأجاب «آمل بأن لا يحدث ذلك». ونفى معلومات أفادت بأن مساعدين، لا سيّما مستشار الأمن القومي جون بولتون، يدفعونه إلى الانخراط في معركة مع طهران، قائلاً: «لدى جون آراء قوية في شأن مسائل، لكن هذا جيد. أعمل لتهدئته، وهذا أمر رائع جداً أليس كذلك»؟

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في السياق ذاته، أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس الأميركي أبلغ وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان أنه لا يريد حرباً مع إيران.

إلى ذلك أعلن السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أن المجلس سيحصل الأسبوع المقبل على إفادات سرية في شأن الموقف مع إيران.

وقال معاونون في الكونغرس إن وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزف دانفورد وشاناهان سيحضرون جلسة الثلثاء المقبل، أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته. كذلك يريد مجلس النواب إفادة مع بومبيو الأسبوع المقبل.

ويشكو أعضاء الكونغرس من أن إدارة ترامب لم تطلعهم على معلومات كافية في شأن التوتر مع إيران. كذلك يخشى معارضون للرئيس من أن متشددين يقودهم بولتون، يدفعون الولايات المتحدة إلى حرب.

وقالت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي: «نأمل بإطلاع مجلس النواب بأكمله قبل العطلة، على معلومات سرية في شأن الشرق الأوسط وإيران».

وشددت على أن سلطة إعلان الحرب دستورياً تعود إلى الكونغرس، لا الرئيس، وزادت: «يعجبني ما أسمعه من الرئيس بأن لا رغبة له في (خوض حرب). وإحدى المسائل التي أتفق فيها مع الرئيس هي معارضتنا لحرب العراق، وآمل بأن يكون ذلك هو الشعور السائد لدى ترامب، ولو أن بعضاً من مؤيّديه يقرع طبول الحرب».

في غضون ذلك، حذّرت لندن الرعايا البريطانيين - الإيرانيين من السفر إلى إيران، تحسباً لتعرّضهم لـ «احتجاز تعسفي مستمر وإساءة معاملة». وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت: «يواجه المواطنون المزدوجو الجنسية خطراً لا يُطاق من سوء المعاملة إذا زاروا إيران. على رغم أن المملكة المتحدة تؤمّن فرصاً متكررة لتسوية هذا الملف، ازداد سلوك النظام الإيراني سوءاً». وأضاف: «بعد استنفاد كل الخيارات الأخرى، عليّ الآن أن أنصح جميع البريطانيين المزدوجي الجنسية بعدم السفر إلى إيران».