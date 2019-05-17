شكرا لقرائتكم كوربن يوقف المفاوضات مع ماي حول «بريكزيت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 17:57

أعلن حزب العمال المعارض في بريطانيا وقف مفاوضات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في شأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت).



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ووجّه زعيم الحزب جيريمي كوربن رسالة إلى ماي، ورد فيها أن «المفاوضات ذهبت إلى أقصى حد ممكن»، بسبب «ضعف» الحكومة. وأضاف أن الجانبين أجريا محادثات «بنّاءة» و «بحسن نية»، واستدرك: «لم نتمكّن من سدّ ثغرات سياسية كبرى بيننا».

ورأى أن «تلاشي سلطة» ماي يهدد قدرتها على «جعل أي تعهد» تقطعه خلال هذه المحادثات، ملموساً. وتابع: «في حال لم يحصل تغيير كبير، سنواصل معارضة الاتفاق الذي أبرمته الحكومة» مع بروكسيل حول «بريكزيت»، معتبراً أنه لا يحمي الوظائف أو الصناعات في بريطانيا.

وهذه المحادثات التي بدأت الشهر الماضي بمبادرة من الحكومة، استهدفت التوصل إلى تسوية تخرج «بريكزيت» من مأزق، بعدما رفض مجلس العموم (البرلمان) 3 مرات المصادقة على الاتفاق الذي توصّلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي.

ويؤيّد حزب العمال البقاء ضمن اتحاد جمركي أوروبي، فيما تسعى ماي الى الخروج منه، لتمكين بريطانيا من إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى.