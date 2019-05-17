شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي يمدد لسنة عقوباته على النظام السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسيل - أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 18:19

قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري حتى 1 حزيران (يونيو) العام 2020، لكن اللائحة السوداء خفضت مع شطب أسماء خمسة أشخاص وكيانين.



Advertisements

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن «الاتحاد الأوروبي قرر الإبقاء على القيود المفروضة على النظام السوري وهؤلاء الذين يدعمونه نظراً لاستمرار ممارسة القمع بحق المدنيين».

وأضاف البيان أن «اللائحة تضم حتى الآن 270 شخصاً و70 كياناً تخضع لحظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولها، باعتبار أنها مسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارس ضد السكان المدنيين في سورية، وأنها تستفيد من النظام أو تقدم له دعمها أو مرتبطة بمثل هؤلاء الأشخاص أو الكيانات».

وتم سحب أسماء خمسة أشخاص متوفين.

وفرض الاتحاد الأوروبي «حظراً نفطياً وقيوداً تطال بعض الاستثمارات، الى جانب تجميد أصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيوداً تطال صادرات معدات وتكنولوجيا من شأنها أن تستخدم لغايات قمع داخلي، وكذلك تجهيزات وتكنولوجيا تهدف الى مراقبة أو اعتراض اتصالات إنترنت أو الاتصالات الهاتفية». وعقوبات الاتحاد الأوروبي سارية منذ 1 كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 ويعاد النظر فيها سنوياً.