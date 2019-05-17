شكرا لقرائتكم الخطوط الجوية العراقية تستأنف السبت رحلاتها إلى دمشق للمرة الأولى منذ 2011 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 17:42

تستأنف الخطوط الجوية العراقية السبت رحلاتها المباشرة من بغداد إلى مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع استمر أكثر من ثماني سنوات.



وقال الناطق باسم الخطوط الجوية العراقية ليث الربيعي إن «أولى رحلات الخطوط العراقية ستنطلق من بغداد إلى دمشق يوم السبت وبمعدل رحلة واحدة أسبوعياً».

وأوضح أن «هذا الخط الجوي مهم، نظراً لعدد الجالية العراقية في سورية، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتفعيل جانب الزيارات الدينية والسياحية».

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من جهتها، نشرت وزارة النقل السورية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بياناً ترحب فيه بقرار «استئناف الخطوط الجوية العراقية تشغيل رحلاتها باتجاه مطار دمشق الدولي» السبت.

وكانت آخر رحلة مباشرة من مطار بغداد الدولي إلى دمشق في كانون الأول (ديسمبر) 2011، وتوقفت بعد ذلك «بسبب الحرب في سورية»، وفق الربيعي.

ومنذ اندلاع النزاع في سورية في العام 2011، توقف عدد كبير من شركات الطيران عن الهبوط أو المرور في الأجواء السورية لأسباب أمنية، واتخذت طائراتها مسارات أخرى تتطلب منها وقتاً أطول للوصول إلى وجهتها.