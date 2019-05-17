شكرا لقرائتكم أسر سورية تلجأ لبساتين الزيتون بعد الفرار من القصف والقنابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أطمة (سورية) - رويترز - | منذ 5 ساعات في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 17:30

تفترش أسر فرّت من ضربات الحكومة السورية وروسيا على شمال غربي سورية الأرض في بستان للزيتون قرب الحدود مع تركيا، من دون ما يكفي من الطعام ولا أي ملاذ آخر.



ويقدر عدد من فروا من تصاعد أعمال العنف في الأسابيع القليلة الماضية في آخر معقل لمقاتلي المعارضة السورية بنحو 180 ألفاً. وتلك الفترة تعد أسوأ تصعيد في القتال بين النظام السوري ومسلحي المعارضة منذ الصيف الماضي، في ظل مقتل العشرات في قصف بمناطق المعارضة.

وتقول عزيزة وهي امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً وهي تجلس في ظل شجرة زيتون: «لم نعد نريد أي شيء من أي أحد سوى أن نعود إلى مدينتنا وبيوتنا، وقع البيت فوق أولادي وأحفادي الساعة الواحدة والنصف ليلاً، 17 شخصاً ولكن الله نجاهم، خرجوا من تحت الأنقاض».

وأسرة عزيزة واحدة من بين عشرات الأسر التي فرّت من المناطق المستهدفة في جنوب إدلب وشمال محافظة حماة، وتعيش الآن في بساتين الزيتون على الحدود مع تركيا. وليس لتلك الأسر مكان في مخيم النازحين القريب في بلدة أطمة.

وفرّت عزيزة من بلدتها كفر نبودة مع 17 من أقاربها قبل نحو أسبوعين ولم تجلب معها أي متعلقات فيما خرجوا على عجل والطائرات تحلّق فوق رؤوسهم. وتسبب الفرار الجماعي للأسر في إخلاء بلدات وقرى بأكملها.

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ونصب البعض خياماً مؤقتة بربط ملاءات بين الأشجار، بينما نام الرضع تحت شباك واقية من البعوض معلقة من الأفرع. وكان أحد الملاجئ مزوداً بموقد للطهي.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نجاة رشدي للصحافيين في جنيف، إن الضربات الجوية استهدفت 18 منشأة صحية، وإن أعمال العنف دمرت ما لا يقل عن 16 مدرسة. وتابعت قائلة: «القصف الجوي، بما في ذلك أنباء عن استخدام البراميل المتفجرة، الذي يتسبب في إلحاق دمار شديد بالبنية التحتية المدنية وإسقاط ضحايا من المدنيين، أساليب حرب تتعارض مع كل مبدأ إنساني». وقال اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية إن ضربة جوية دمرت مستشفى ترملا لأمراض النساء والأطفال الأربعاء، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا إذ تم إخلاء المستشفى.

وتركز أغلب القصف في منطقة عازلة تمت الموافقة عليها في أيلول (سبتمبر) بموجب اتفاق روسي - تركي جنّب المنطقة وسكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة التعرض لهجوم شامل.

ودعت تركيا الحكومة السورية إلى وقف الهجمات. ويقول أبو عبده الخاني إن اتفاق أنقرة مع موسكو لم يساعد عائلته. وقال الخاني (30 عاماً): «أين أردوغان؟ أين ضماناته بالحماية لنا؟ نحن من المفترض أننا ضمن المنطقة الآمنة، أين هي هذه المنطقة الآمنة؟».

وفرّت أسرة الخاني من خان شيخون سيراً على الأقدام عبر المناطق الريفية، وقال إنهم تلقوا بعض الأغطية والمياه في بستان الزيتون. وأضاف: «لم نتحمم منذ 15 يوماً... نحن اليوم نقبل بالعيش تحت أشجار الزيتون على الحدود، من يرضى بهكذا حياة؟».