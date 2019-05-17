شكرا لقرائتكم الجيش المصري: الضربات الجوية في سيناء تتم خارج التجمعات السكانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 6 ساعات في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 17:18

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية إن الضربات الجوية التي تستهدف بؤر الإرهاب في سيناء تتم خارج التجمعات السكانية حفاظاً على أرواح المدنيين.



وأضاف الرفاعي أن القوات المسلحة تدعم جهود الدولة في التنمية والتطوير، وتشرف على العديد من المشاريع خصوصاً في شبه جزيرة سيناء. وقال في تصريح للتلفزيون المصري إن مشاريع التطوير تحتاج إلى قوات تؤمّنها ضد أي أعمال عدائية تحاول أن تعرقل مسار الدولة في التنمية.

وأشار إلى أن الحدود الغربية والجنوبية تواجه العديد من التهديدات الخارجية من محاولات تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب أسلحة وذخائر، أو مواد مخدرة تضر الشباب من شعب مصر.

وقال إنه يتم إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية عن طريق الحدود البرية الغربية والجنوبية، لافتاً إلى أن القوات البحرية جاهزة لتنفيذ مهماتها المخططة لحماية وتأمين كل السواحل المصرية وجميع الأهداف الاقتصادية وحماية الثروات المعدنية والنفطية داخل المياه الإقليمية والاقتصادية في البحرين المتوسط والأحمر، ومكافحة أي أعمال تسلل أو تهريب عبر السواحل المصرية.